TSV Essingen: "Wir hatten genügend Chancen"

Trainer Simon Köpf ließ seine Mannschaft in einem ungewohnten 4-4-2-System mit Raute im Mittelfeld agieren. Die Umsetzung im ersten Abschnitt gefiel dem Coach nur teilweise: „Mit Ball hat es super funktioniert, gegen den Ball nicht so.“ Nach 24 Minuten ging der Tabellendritte aus Mannheim in Führung: Isaac Okwubor staubte aus nicht geahndeter Abseitsposition zum 1:0 ab. Chancen gab im ersten Durchgang auf beiden Seiten, weitere Tore aber vorerst nicht: „Zur Pause hätte es auch 2:1 oder 3:2 stehen können“, so Köpf.

Im zweiten Abschnitt hatten die Essinger dann klar mehr Spielanteile und schafften es, Druck aufzubauen. Doch in der 60. Minute konterte der VfR und Okwubor schloss kühl zum 2:0 ab. Kurz darauf hatte Daniel Bux nach Kopfballvorlage von Yusuf Coban die dicke Gelegenheit zum Anschlusstreffer, doch Mannheims Torwart Michel Witte parierte stark. Essingen erspielte sich weitere Möglichkeiten, traf zunächst aber nicht: „Wir hatten genügend Chancen, frühzeitig das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“, so Köpf. Doch der Freistoß von Alessandro Abruscia strich knapp vorbei (73.) und der Kopfball von Blend Etemi nach Verlängerung von Lukas Rösch wurde an die Unterkante der Latte abgefälscht (86.).

In der 87. Minute war es dann aber so weit: Rösch flankte butterweich auf Melo, der aus kurzer Distanz zum 2:1 einköpfte. In der 91. Minute hätte Melo in seinem vorerst letzten Auftritt für den TSV beinahe den Kopfballdoppelpack geschnürt, doch nach der Flanke von Felix Nierichlo köpfte er freistehend über das Tor. In der 94. Minute dann aber doch noch der Ausgleich für den TSV: Manuel Abele kam am langen Pfosten an den Ball, schlug noch einen Haken und versenkte das Leder mit dem linken Fuß unter der Latte zum 2:2.

Köpf zeigte sich insgesamt mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Es war ein guter Saisonabschluss. Wir haben gezeigt, dass wir mit Topmannschaften mithalten können. Aufgrund der Chancen müssen wir das Spiel eigentlich gewinnen.“