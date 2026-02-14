TSV Essingen: "Wir haben nur nach hinten gespielt"

– Foto: TSV Essingen

Eine Woche vor dem Ligaauftakt hat der TSV Essingen sein letztes Vorbereitungsspiel gegen den SV Waldhausen mit 0:1 verloren. Dabei enttäuschte der Oberligist über weite Strecken und kam kaum zu zwingenden Möglichkeiten.

Es dauerte bis Mitte der ersten Halbzeit, ehe Niklas Groiß nach einem Freistoß den ersten gefährlichen Abschluss verzeichnete, jedoch am Ex-Heidenheimer Felix Körber im SVW-Tor scheiterte. Die noch größere Gelegenheit hatte Erman Kilic wenig später, der nach Zuspiel von Janik Wiedmann ebenfalls am stark parierenden Körber hängen blieb. In der 33. Minute leistete sich der TSV dann einen leichtsinnigen Ballverlust im Spielaufbau. Waldhausen schaltete zielstrebig um und Mustafa Sungur vollstreckte mit einem platzierten Abschluss zum 0:1.

Von Anfang an sah man auf dem Essinger Kunstrasenplatz ein klares Bild: Der Favorit hatte sehr viel Ballbesitz, Waldhausen positionierte sich im 5-4-1-System recht tief und versuchte, die Räume zu verdichten. Trainer Simon Köpf war mit der Spielweise seiner Mannschaft nicht zufrieden: „Wir haben nur nach hinten gespielt, konnten überhaupt kein Tempo aufnehmen.“

Essingen bleibt torlos

Essingen versuchte nach dem Seitenwechsel, den Druck zu erhöhen, was in den ersten Minuten auch gelang. Doch Waldhausen verteidigte weiterhin mit Glück und Geschick, sodass auch der eingewechselte Thomas Wenninger den Kasten sauber hielt. Beim TSV fehlte zudem immer wieder die Präzision im Passspiel sowie das richtige Timing bei den offensiven Laufwegen.

Der torgefährlichste Spieler im zweiten Durchgang war Innenverteidiger Patrick Auracher, der immer öfter in gegnerischer Tornähe auftauchte. Doch auch dem Routinier fehlte an diesem Tag das Abschlussglück: Einen Kopfball setzte er knapp drüber, einen weiteren kratzte ein Verteidiger von der Linie, und kurz vor Schluss traf er ins Tor, stand bei der feinen Vorarbeit von Alessandro Abruscia aber wohl knapp im Abseits.

So blieb es beim 0:1 – ein schöner Erfolg für den Landesligisten, der dem TSV das Leben mit einer disziplinierten Vorstellung schwer machte. Köpf sieht dagegen eine Woche vor dem Derby noch Arbeit auf sich und seine Mannschaft zukommen: „Wir haben in der zurückliegenden Trainingswoche keine Rücksicht auf dieses Spiel genommen. Dennoch können wir deutlich besser spielen. Da haben wir noch einiges zu tun.“

TSV: Weisheit – Wiedmann, Auracher, Neunhoeffer (46. Bux), König (46. Koci) – Funk (67. Lang) – E. Kilic (67. Leuze), Pfänder (46. Dudda), G. Kilic, Abele (67. Abruscia) – Groiß (67. Hoxha)

Tor: 0:1 Sungur (33.)

Schiedsrichter: Matthias Wituschek

Zuschauer: 100