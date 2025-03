TSV Essingen: „Wir haben nichts zu verlieren“

Kaderprobleme vor der schwierigen Aufgabe

Die Vorbereitung auf das Spiel verlief für den TSV Essingen nicht optimal. Mehrere Spieler sind fraglich oder fallen sicher aus. „Ausfallen werden auf jeden Fall Tom Österle, Julian Biebl und Patrick Auracher, der zwar wieder ins Training eingestiegen ist, aber noch nicht fit sein wird bis Samstag“, so Köpf. Auch hinter Patrick Funk steht ein Fragezeichen: „Müssen wir abwarten, ob es funktioniert oder nicht bis Samstag. Er hat etwas muskuläre Probleme, deshalb konnte er in Balingen nicht spielen. Er hat sich beim Aufwärmen verletzt.“

Dazu ist Besnik Koci angeschlagen und krankheitsbedingt fraglich. „Müssen wir noch abwarten“, sagt Köpf. „Ansonsten sind eigentlich alle fit.“

Der übermächtige Gegner: Sonnenhof Großaspach marschiert Richtung Regionalliga

Die SG Sonnenhof Großaspach spielt bislang eine fast perfekte Saison. 22 Siege, ein Unentschieden – kaum ein anderes Team konnte dem Spitzenreiter bislang Paroli bieten. „Das ist natürlich schon außergewöhnlich gut“, sagt Köpf. „Wer nur am ersten Spieltag nicht gewonnen hat und danach alles, der steht völlig zurecht auf Platz eins.“

Auch das Hinspiel war eine Demonstration der Großaspacher Stärke. Schon in der zweiten Minute traf Lukas Stoppel zum 1:0, Fabian Eisele erhöhte auf 2:0 (24.). Essingen kämpfte sich mit einem Treffer von Blend Etemi kurz vor der Pause zurück (45.+4), doch Großaspach entschied das Spiel durch ein spätes Tor von Eisele (82.) mit 3:1 für sich.

Essingen will mutig auftreten

Trotz der klaren Ausgangslage will Essingen mutig ins Spiel gehen. „Wir haben nichts zu verlieren“, sagt Köpf. „Wenn wir verlieren, dann gegen den Tabellenführer – das kann passieren. Deshalb wollen wir einfach alles raushauen und dann gucken, was am Ende dabei rauskommt.“

Ein Punktgewinn wäre für Essingen ein großer Erfolg. „Natürlich wollen wir irgendwas mitnehmen – einen Punkt, vielleicht sogar drei. Im Fußball ist immer alles möglich. Man weiß ja nie, wie so ein Spiel läuft.“

Positive Erkenntnisse aus dem Spiel in Balingen

Obwohl Essingen zuletzt mit 1:5 in Balingen verlor, sieht Köpf positive Ansätze. „Ich fand schon, unser Auftritt in Balingen war – bis auf ein paar Situationen in der Offensive, wo wir nicht gut gestanden sind und nicht gut kommuniziert haben – ordentlich.“

Gerade in der zweiten Halbzeit hatte Essingen einige gute Momente und ließ Balingen nicht mehr zur Entfaltung kommen. „Darauf lässt sich aufbauen. Das haben wir auch diese Woche gemacht, die Jungs haben gut mitgezogen. Deshalb bin ich guter Dinge, dass wir am Samstag einen guten Auftritt hinlegen.“

Defensiv kompakt stehen, offensiv Nadelstiche setzen

Um gegen Großaspach bestehen zu können, braucht Essingen eine konzentrierte Defensivleistung und effektive Umschaltmomente. „Wir müssen hinten gut stehen, eng am Mann sein und Großaspach möglichst wenig Raum geben“, fordert Köpf. „Und wenn wir nach vorne kommen, müssen wir unsere Chancen konsequent nutzen.“

Gerade die Effizienz vor dem Tor war in den letzten Wochen ein Problem. In Balingen ließ Essingen einige große Chancen auf einen möglichen Ausgleich ungenutzt. „Wir müssen kaltschnäuziger werden“, betont Köpf. „Wenn du gegen so eine Mannschaft wie Großaspach eine Gelegenheit bekommst, musst du sie nutzen.“

Essingen setzt auf den Heimvorteil

Zwar geht Essingen als klarer Außenseiter in die Partie, doch im Heimspiel will das Team den Tabellenführer zumindest ärgern. „Wir müssen von der ersten Minute an wach sein und dagegenhalten“, fordert Köpf. „Wenn wir das schaffen, dann können wir vielleicht doch für eine Überraschung sorgen.“

Anpfiff der Partie ist am Samstag um 15 Uhr. Für den TSV Essingen geht es darum, gegen den übermächtigen Gegner eine geschlossene Mannschaftsleistung zu zeigen – und vielleicht doch das Unmögliche möglich zu machen.