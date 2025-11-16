TSV Essingen: "Wir haben heute vieles vermissen lassen"

Erste Auswärtspleite für den TSV Essingen: An der Kreuzeiche gerät die Köpf-Elf früh in Rückstand und bleibt anschließend zu harmlos. In der Oberliga setzt es beim SSV Reutlingen eine 0:3-Niederlage.

Eine personelle Änderung gab es in der Essinger Startelf: Besnik Koci spielte für Julian Biebl. Taktisch agierte die Mannschaft wieder in der gewohnten Viererkette, nachdem man in der Vorwoche mit einer Dreierkette den FC Nöttingen beeindruckend besiegt hatte.

Die knapp 1000 Zuschauer sahen zunächst einen nervösen Start der Hausherren. Essingen hatte die Spielkontrolle. In der 14. Minute dann aber die kalte Dusche: Reutlingen leitete einen Angriff durch das Zentrum sauber ein, verlagerte auf die linke Seite zu Maxim Schmalz, der sich im Eins-gegen-eins durchsetzte und zum 1:0 einschoss.

Der Treffer tat den Gastgebern sichtbar gut. Essingen kam offensiv kaum durch, weil der SSV defensiv gut strukturiert stand. Stattdessen wurde Reutlingen gegen Ende der ersten Halbzeit mehrfach gefährlich: In der 37. Minute wurde Willie Sauerborn freigespielt, scheiterte aber an Jerome Weisheit. Kurz darauf fand eine Flanke erneut Sauerborn, doch der Ex-Aalener köpfte drüber.

In der 44. Minute fiel dann das 2:0: Ein Patzer von Janik Wiedmann brachte den SSV in eine gute Position, am Ende musste Ben Schaal nur noch einschieben.

Funk fast mit dem Anschlusstreffer

Kurz nach dem Seitenwechsel der beste Essinger Angriff: Koci wurde links freigespielt und legte in den Rückraum auf Patrick Funk. Dessen platzierter Abschluss wurde jedoch von einem Verteidiger von der Linie geklärt. „Wenn der drin ist, hätte das Spiel vielleicht einen anderen Verlauf genommen“, sagte Köpf. Auf der Gegenseite schoss Lino Kuhn knapp drüber.

In der 68. Minute dann die Entscheidung: Nach einem Ballgewinn schaltete Reutlingen blitzschnell um, Noah-Elias Maurer startete in die Tiefe und schloss aus vollem Lauf stark und platziert zum 3:0 ab.

Essingen fand an diesem Tag keine Antwort mehr und kassierte die erste Auswärtsniederlage der Saison. Köpf zog folgendes Fazit: „Wir haben heute vieles vermissen lassen von dem, was wir uns vorgenommen haben und was uns auszeichnet. Reutlingen hat es aber auch gut gemacht und uns überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Wir haben auch in der Höhe verdient verloren.“

Damit beendet der TSV Essingen die Hinrunde auf Rang vier. Zum ersten Rückrundenspiel gastiert der TSV am kommenden Samstag in Bissingen.