TSV Essingen: "Wir haben gezeigt, dass wir den Kampf annehmen"

Wichtiger Dreier im Kellerduell

Im Duell zweier bisheriger Tabellennachbarn setzte sich der TSV Essingen am 28. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg mit 2:1 gegen den SSV Reutlingen durch. Mit dem elften Saisonsieg verschafft sich die Mannschaft von Trainer Simon Köpf etwas Luft im engen Tabellenkeller. „Ein ganz wichtiger Sieg für uns, aber es ist noch ein langer Weg“, betonte Köpf nach der Partie. Die Treffer von Patrick Auracher (12., 43.) entschieden die Partie – auch wenn es am Ende nochmal eng wurde.

Reutlingen dominiert die Anfangsphase

Dabei hatte Essingen zunächst große Mühe, ins Spiel zu finden. Trainer Simon Köpf fand deutliche Worte: „In den ersten 20 Minuten war Reutlingen die bessere Mannschaft, hat wirklich gut von hinten rausgezockt, muss man ehrlich sagen.“ Der SSV setzte die Hausherren früh unter Druck und erspielte sich zwei bis drei kleinere Möglichkeiten. „Jetzt ohne richtig gefährlich zu werden, aber wir konnten es dann immer noch in letzter Linie meistens verteidigen“, so Köpf.

Standardstärke bringt Essingen in Führung

Ausgerechnet in einer Phase, in der Essingen noch um Ordnung rang, fiel die Führung – und zwar aus einem ruhenden Ball. In der 12. Minute traf Patrick Auracher nach einem Standard zum 1:0. Es war der erste Wirkungstreffer, der das Spielgeschehen spürbar veränderte. Essingen bekam mehr Zugriff, stand defensiv stabiler und konnte durch schnelles Umschaltspiel erste eigene Akzente setzen. Noch vor der Pause schlug Auracher erneut zu: Wieder nach einem Standard erhöhte er in der 43. Minute auf 2:0.

Essingen verpasst die Vorentscheidung

Mit dem beruhigenden Vorsprung im Rücken kam Essingen entschlossen aus der Kabine. Das Team hatte klare Torchancen. Doch die Entscheidung blieb aus. „Wir haben es einfach nicht geschafft, den Sack zuzumachen“, ärgerte sich Köpf. „Wir müssen das Spiel früher entscheiden.“

Auch nach den Einwechslungen behielt Essingen zunächst die Kontrolle, ließ aber immer wieder die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. Trotz eines über weite Strecken starken Auftritts blieb die Partie spannend.

Anschlusstreffer sorgt für Zittern

In der 85. Minute kam Reutlingen durch Sladan Puseljic zum Anschlusstreffer. „Dann ist es immer so, dass man am Schluss das Reutlingen alles nach vorne wirft“, sagte Köpf. Zwar brachte Essingen die knappe Führung über die Zeit, doch in der Schlussphase wurde es noch einmal ungemütlich. „Wir hatten jetzt gar keine richtige Abschlusschance mehr. Aber es ist immer noch mal gefährlich, weil wir Reutlingen einfach im Spiel gelassen haben.“

Läuferisch und kämpferisch stark

Besonders hob Köpf die Einstellung seiner Mannschaft hervor: „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, was sie heute gemacht hat – läuferisch, kämpferisch einfach auf den Platz gekriegt. Das war richtig stark.“ Der TSV zeigte vor allem im zweiten Durchgang eine reife Leistung und bewies, dass man im Abstiegskampf bestehen kann.

Knappe Tabellenkonstellation

Durch den Sieg klettert Essingen mit 36 Punkten auf Rang elf und liegt nun drei Zähler vor dem SSV Reutlingen, der mit 33 Punkten auf Platz 13 steht. Die Lage im Tabellenkeller bleibt eng.

Fokus auf das nächste Endspiel

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht: Am Samstag, 26. April, um 15:30 Uhr ist der TSV Essingen zu Gast beim FC Nöttingen, der aktuell mit 45 Punkten auf Rang sechs steht. Für Essingen geht es darum, den positiven Trend fortzusetzen. Trainer Simon Köpf mahnt zur Vorsicht, aber auch zum Selbstbewusstsein: „Wir haben gezeigt, dass wir bereit sind und den Kampf auch annehmen können. Und so müssen wir weitermachen.“