TSV Essingen: "Wir haben es heute hier genossen vor dieser Kulisse"

So einen Start ins Spiel hatten sich wohl auch die kühnsten Optimisten nicht ausgemalt: Der heimische VfR hatte Anstoß, versuchte sich direkt durch das Zentrum zu kombinieren, was die Essinger antizipierten und sofort den Ball eroberten. Wenige Sekunden später – genau 18 Sekunden waren gespielt – schlug der herrliche Schlenzer von Besnik Koci im Winkel des Aalener Tores ein.

Der Spitzenreiter hatte im Anschluss viel Ballbesitz, der TSV positionierte sich meist in einem sehr tiefen Block und machte das gut: „Wir waren von Anfang an sehr griffig und bissig“, so Trainer Simon Köpf, der den zuletzt offensiver agierenden Janik Wiedmann wieder rechts in der Viererkette aufbot und Blend Etemi auf der linken Seite verteidigen ließ. Besnik Koci agierte im zentralen Mittelfeld.

In der 18. Minute dann der nächste Treffer für die Gäste: Gökalp Kilic brachte einen Eckball auf den kurzen Pfosten, wo ein Verteidiger den Ball ins eigene Tor zum 0:2 verlängerte. „Wir machen unsere ersten zwei Chancen direkt rein, das hat natürlich sehr geholfen“, so Köpf, der auch in der Folge nur wenige zwingende Aktionen der Hausherren sah. Die einzige dicke Gelegenheit im ersten Durchgang hatte Jascha Döringer in der 27. Minute, der halbrechts vor Jerome Weisheit abzog, doch der Essinger Schlussmann war schnell unten und parierte stark.

Wiedmann muss raus

Kurz darauf musste Kapitän Janik Wiedmann verletzt vom Platz. Jannik Pfänder kam ins Spiel, Koci rückte wieder nach links hinten und Etemi auf die rechte Seite. In der 38. Minute wurde Niklas Groiß in einem Luftduell am Kopf getroffen und trug eine Platzwunde davon. Fortan spielte Essingens Nummer neun mit einem Kopfverband.

Nach dem Seitenwechsel fast der schnelle Anschlusstreffer, doch Patrick Funk rettete nach einem Querpass von Reece Hannam kurz vor der Torlinie. In der 57. Minute dann aber doch das 1:2, als Stefan Wächter den Ball von der Strafraumgrenze direkt nahm und dieser flach neben dem Pfosten einschlug.

Wenig später trat dann Schiedsrichter Felix Stephan erstmals in den Mittelpunkt: Ein Foul von Leon Leuze nahe der Außenlinie stufte der Unparteiische als gelbwürdig ein. Da Leuze bereits verwarnt war, sah er die Gelb-Rote Karte, und Essingen spielte fortan nur noch zu zehnt.

Essingen auch in Unterzahl stabil

Doch auch in Unterzahl ließ der TSV nach wie vor wenig zu. Der Aalener Druck wurde zwar größer, doch in und um den eigenen Strafraum waren die Essinger sehr präsent, was auch Köpf nach dem Spiel hervorhob: „Was uns heute ausgezeichnet hat, war, wie wir als Mannschaft verteidigt haben.“ Einmal war Weisheit nach einem Kopfball von Niklas Antlitz in der 67. Minute gefordert, ansonsten brachten die Essinger immer noch mindestens einen Fuß dazwischen.

Entlastungsangriffe hatten Seltenheitswert, doch in der 74. Minute kombinierten Koci und Gökalp Kilic fein miteinander und brachten Pfänder anschließend in eine aussichtsreiche Position. Der Essinger Mittelfeldspieler marschierte in den Strafraum, sein Abschluss wurde geblockt. Beim anschließenden Duell zwischen Torwart Maximilian Otto und Erman Kilic erkannte Schiedsrichter Stephan ein Foul und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Patrick Auracher übernahm die Verantwortung: Otto ahnte die Ecke, doch der Schuss war zu platziert und schlug zum 1:3 ein.

Aalener Schlussoffensive

Doch der VfR kam noch einmal zurück. Der aufgerückte Innenverteidiger Thomas Geyer traf per Kopf nach Flanke von Sasa Maksimovic zum 2:3 (81.). Die verbleibenden Minuten waren ein Powerplay des Spitzenreiters, aber die Essinger um die stabilen Innenverteidiger Lennart Ruther und Auracher verteidigten weiterhin leidenschaftlich und konsequent alles weg.

So blieb es beim 3:2 und damit einem großen Sieg: „Als kleines Essingen gegen das große Aalen zu gewinnen, ist für uns überragend“, so Köpf, der – mit Blick auf die bisherigen Derbys – eine Entwicklung bei seiner Mannschaft festgestellt hat: „Wir haben es heute hier genossen vor dieser Kulisse. Zum ersten Mal haben wir in einem Spiel gegen Aalen wie eine Männermannschaft gespielt. Der VfR hat nicht sein bestes Spiel gemacht und uns die Tür etwas aufgemacht. Und wir sind heute durchgegangen.“

Zwei Topspiele warten

Nach dem Derbysieg schlug Köpf auch mit Blick auf die Tabelle selbstbewusste Töne an: „Wir wollen uns in der Spitzengruppe etablieren, das kann man jetzt schon mal sagen.“ Der TSV Essingen kann mit breiter Brust in die kommenden zwei Topspiele gegen den SV Oberachern und anschließend beim VfR Mannheim gehen.



