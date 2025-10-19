TSV Essingen: "Wir haben es gut gemacht"

Der TSV Essingen holt in er Oberliga beim 1:1 zu Hause gegen die U21 des Karlsruher SC einen Punkt. Die Gäste gehen kurz vor der Halbzeit in Führung, ehe Leon Leuze unmittelbar nach Wiederanpfiff für den Ausgleich sorgt. Essingens Trainer Simon Köpf zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Mit der Personallage haben wir es richtig stark gemacht und können mit dem 1:1 gut leben.“

Kapitän Janik Wiedmann agierte nach zuletzt zwei Spielen in offensiver Rolle wieder als rechter Außenverteidiger, Daniel Schelhorn rückte ins Mittelfeldzentrum, Max Neunhoeffer bildete mit Lennart Ruther die Innenverteidigung, und der goldene Torschütze von Denzlingen, Besnik Koci, startete auf der linken Abwehrseite.

Die erste dicke Gelegenheit gehörte den Hausherren: Nico Engel wurde mit einem Steilpass schön freigespielt, sein Abschluss landete zunächst am rechten, anschließend am linken Pfosten und ging von dort zurück ins Feld. Köpf analysierte die erste Halbzeit wie folgt: „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben es gut gemacht, der KSC hatte aber die besseren Torchancen. Wir haben uns oft über außen durchgespielt, aber der letzte Pass kam nicht an.“

In der 39. Minute zeigte Schiedsrichter Janik Wieland nach einem Foul von Erman Kilic an Marc Dühring auf den Elfmeterpunkt. Engel trat an und verwandelte zum 0:1. „Das war ein blödes Foul und nicht notwendig“, so Köpf zur Entstehung des Strafstoßes.

Aus der Pause kam der TSV mit viel Esprit und organisierte sich knapp vier Minuten nach dem Wiederanpfiff den Ausgleich: Janik Wiedmann eroberte im Pressing den Ball, spielte einen Doppelpass mit Benjamin Dudda und behielt anschließend die Übersicht für Leon Leuze, der zum 1:1 einschob. In der Folge waren die Gastgeber tonangebend, ohne allerdings zu klaren Torchancen zu kommen.

„In der zweiten Halbzeit waren wir klar überlegen“, so Köpf, der die größte Gelegenheit seiner Mannschaft in der 82. Minute sah, als der TSV einen Konter in Überzahl fuhr, an dessen Ende der Abschluss von Jannik Pfänder aber zu unplatziert war, um Torwart Aki Koch zu überwinden. „Pfanne macht es richtig gut, aber der Abschluss war leider nicht optimal“, so Köpf zu dieser Situation.

Auf der anderen Seite musste dann auch Jerome Weisheit noch einmal eingreifen: Der Freistoß von Dühring in der 90. Minute hätte gepasst, doch Essingens Schlussmann kratzte den Ball sehenswert aus dem Eck, und so blieb es unter dem Strich beim 1:1.

In der kommenden Woche fährt der TSV Essingen zum Verfolgerduell gegen den punktgleichen FV Ravensburg.