TSV Essingen: "Wir haben einfach darüber geredet"

– Foto: Y. Le Madon

Nach der deutlichen Niederlage gegen Ravensburg will der Oberligist TSV Essingen beim akut abstiegsgefährdeten Türkischen SV Singen wieder ein anderes Gesicht zeigen. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Nur sechsmal ging der TSV Essingen in den bisherigen 31 Spielen als Verlierer vom Platz. Zwei dieser sechs Niederlagen waren allerdings sehr deutlich: zum einen das 0:6 in der Hinrunde gegen den VfR Mannheim und zuletzt das 0:5 gegen den FV Ravensburg.

Spieler zeigen Reaktion im Training

Trainer Simon Köpf hatte nach der Pleite davon gesprochen, dass sich die schwache Leistung aufgrund des Spannungsabfalls in den vergangenen Wochen bereits angedeutet hatte. Besondere Maßnahmen hat das Trainerteam in den vergangenen Tagen aber nicht ergriffen: „Wir haben einfach darüber geredet. In der Videoanalyse schauen wir uns noch einmal an, was gegen Ravensburg richtig schlecht war und was vielleicht nicht ganz so schlecht war.“

Mit Blick auf die restlichen drei Spiele sagt Köpf: „Wir wollen noch einmal die Sinne schärfen und uns auf die Basics konzentrieren, damit wir erfolgreicheren Fußball spielen können.“

Essingen jetzt auf Platz fünf

Nach der Niederlage ist der TSV Essingen erst einmal hinter Ravensburg und Nöttingen auf den fünften Platz abgerutscht, nachdem man zuvor lange Zeit auf Rang drei stand.

Mit dem Türkischen SV Singen wartet nun die formschwächste Mannschaft der Liga auf die Essinger: Aus den vergangenen zehn Ligaspielen holte Singen gerade einmal zwei Punkte und befindet sich drei Spieltage vor Schluss in einer schwierigen Situation im Abstiegskampf.

Köpf sagt über den kommenden Gegner: „Wir treffen wahrscheinlich auf eine Mannschaft mit nicht ganz so viel Selbstvertrauen. Sie haben immer noch gute Einzelspieler in ihren Reihen. Es ist bestimmt schwierig, wenn über die Saison so viel Unruhe drin ist und es so viele unterschiedliche Trainer gibt.“

Wichtig sei es deshalb, den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen und von Anfang an voll dagegenzuhalten

Nicht mitwirken können auf Essinger Seite Yusuf Coban, Julian Biebl, Lennart Ruther, Max Neunhoeffer, Alex Paul und Steffen Lang.

Das Hinspiel in der heimischen Carento-Arena verlor der TSV mit 1:3. Der damalige dreifache Torschütze Abdoulie Mboob wechselte allerdings zur Rückrunde zu den Stuttgarter Kickers.