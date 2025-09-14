TSV Essingen: "Wir haben die ersten Minuten etwas verschlafen"

Der TSV Essingen holt nach einem 0:2-Rückstand im Spiel der Oberliga beim SV Oberachern noch einen Punkt - 2:2. In der Nachspielzeit fehlen nur wenige Zentimeter zum Siegtreffer.

Insgesamt vier Änderungen gab es in der Essinger Startelf. Patrick Auracher und Niklas Groiß fehlten verletzt, zudem nahmen Julian Biebl und Leon Leuze zunächst auf der Bank Platz. Erstmals erhielt Youngster Benjamin Dudda das Vertrauen von Beginn an. Außerdem rückten Lennart Ruther, Max Neunhoeffer und Patrick Funk in die erste Elf.

Die Startphase gehörte den Hausherren, die bereits nach drei Minuten eine gute Kopfballchance ungenutzt ließen. „Wir haben die ersten Minuten etwas verschlafen und hatten Glück, nicht in Rückstand zu geraten“, so Trainer Simon Köpf.

In der 20. Minute steckte Nico Huber den Ball durch zu Marin Stefotic, der aus vollem Lauf eiskalt zum 1:0 vollendete. Köpf analysierte die erste Halbzeit wie folgt: „Nach dem Start war es ein offenes Spiel mit leichten Vorteilen für Oberachern. So nach einer halben Stunde wurden wir immer besser und müssen eigentlich vor der Pause den Ausgleich machen.“ Zwei Mal parierte Torwart Mark Redl gegen die Versuche von Janik Wiedmann. Ein Kopfball von Funk in der 37. Minute ging knapp über das Tor.

Auch in der zweiten Halbzeit kam der TSV entschlossen aus der Kabine. Den Distanzschuss von Besnik Koci lenkte Redl gerade noch an den Pfosten. „In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Wir haben das Spiel gemacht und hatten viele Chancen“, so Köpf, der dann jedoch mitansehen musste, wie ein Fehlpass im Vorwärtsgang von den Hausherren konsequent ausgenutzt wurde. Wieder war es Stefotic, der präzise abschloss und seinen Doppelpack zum 2:0 schnürte.

Essingen kommt zurück

Die Reaktion auf das 0:2 gefiel dem Essinger Trainer richtig gut: „Wir haben nie aufgehört, daran zu glauben, dass wir noch etwas mitnehmen können. Wie wir weiter Fußball gespielt haben, war außergewöhnlich gut.“ In der 79. Minute spielte Ruther einen tollen Pass auf Dudda, der zunächst geblockt wurde und den Ball anschließend über das Tor schoss.

Kurz darauf dann der Anschlusstreffer: Ein Eckball von Daniel Bux rutschte durch und schlug im langen Eck zum 2:1 ein. Nur wenige Augenblicke später war es ein Einwurf von Wiedmann, den die Gastgeber nicht entscheidend klären konnten. Funk brachte den Ball auf den langen Pfosten, wo Blend Etemi zum 2:2 einschoss.

In der 90. Minute parierte zunächst Jerome Weisheit gegen Robin Mörmann. Auch die Essinger hatten noch die Möglichkeit zum Lucky Punch: Lirim Hoxha traf mit seinem Freistoß in der 94. Minute allerdings nur die Latte.

Köpf lobt seine Mannschaft

Bereits zum zweiten Mal in der noch jungen Saison kam der TSV auswärts nach einem 0:2-Rückstand zurück. Köpf zeigte sich zufrieden: „Mit dem Auftritt und der Leistung bin ich absolut einverstanden. Die Mannschaft hätte heute mehr verdient gehabt, aber nach dem Spielverlauf können wir das 2:2 trotzdem gut mitnehmen.“