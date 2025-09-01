TSV Essingen will Serie fortsetzen – Duell der Verfolger in Göppingen

Der 6. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg bringt wegweisende Partien im Kampf um die Spitzenplätze. Tabellenführer TSV Essingen will seine weiße Weste auch in Pforzheim verteidigen, während Göppingen im Duell mit Aalen ein Ausrufezeichen setzen will.

Göppingen steht nach der Niederlage in Essingen unter Zugzwang, will aber zu Hause gegen Aalen wieder punkten. Der VfR reist mit breiter Brust an, nachdem Oleksii Ohurtsov und Sasa Maksimovic beim 2:0-Sieg gegen Gmünd späte Treffer erzielten. Für Göppingen wird es entscheidend sein, die Defensive zu stabilisieren, um gegen den Tabellenzweiten bestehen zu können. ---

Im Kellerduell treffen zwei Teams aufeinander, die dringend Punkte brauchen. Ravensburg zeigte beim 1:4 in Karlsruhe zu Beginn gute Ansätze, ließ dann aber zu viele Räume zu. Singen verspielte zuletzt gegen Denzlingen eine späte Führung und will auswärts ein Erfolgserlebnis feiern. Beide Mannschaften brauchen dringend Zähler, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. ---

Mi., 03.09.2025, 18:00 Uhr FC Denzlingen Denzlingen SSV Reutlingen Reutlingen 18:00 live PUSH

Der Aufsteiger aus Denzlingen kommt mit Rückenwind aus dem späten 2:2 in Singen. Gegen Reutlingen wartet jedoch eine schwierige Aufgabe. Die Gäste feierten zuletzt einen emotionalen 3:2-Heimsieg gegen Backnang, bei dem Konstantinos Markopoulos und Philipp Majewski entscheidend trafen. Reutlingen will diesen Schwung mitnehmen und den Abstand zur Spitzengruppe verkürzen. ---

Mi., 03.09.2025, 18:00 Uhr TSG Backnang TSG Backnang FC 08 Villingen Villingen 18:00 live PUSH

Die TSG Backnang steht nach dem späten K.o. in Reutlingen unter Druck, um nicht tiefer in die Abstiegszone zu rutschen. Villingen reist mit einem klaren Statement an: Beim 5:0 gegen Oberachern zeigte der Regionalliga-Absteiger, wie viel Offensivkraft er hat. Besonders Marcel Sökler präsentierte sich mit einem Doppelpack in Topform. ---

Mi., 03.09.2025, 18:00 Uhr SV Oberachern Oberachern Türkspor Neckarsulm Türk Neckars 18:00 live PUSH

Oberachern will nach der klaren Niederlage in Villingen Wiedergutmachung betreiben. Der Gegner aus Neckarsulm verlor zuletzt knapp gegen Pforzheim, zeigte dabei aber eine engagierte Leistung. Beide Teams stehen im Mittelfeld der Tabelle und wollen mit einem Sieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen. ---

Gmünd muss nach der Niederlage in Aalen und der Roten Karte gegen Calvin Körner auf Wiedergutmachung hoffen. Mannheim reist mit breiter Brust an und zeigte beim 3:0 gegen Bissingen seine Dominanz. Alexandru Paraschiv, Pasqual Pander und Vincent Hofer sorgten für die Treffer – ein Trio, das auch in Gmünd den Unterschied ausmachen könnte. ---

Mi., 03.09.2025, 18:30 Uhr FC Nöttingen FC Nöttingen Karlsruher SC Karlsruhe II 18:30 live PUSH

Nöttingen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und empfängt die U23 des KSC, die zuletzt mit einem 4:1 gegen Ravensburg überzeugte. Besonders Nico Engel und Bekem Can Bicki präsentierten sich treffsicher. Für Nöttingen geht es darum, endlich die Defensive zu stabilisieren und den Negativlauf zu stoppen. ---

Das Topspiel des Spieltags steigt in Pforzheim. Der CfR ist als Tabellenvierter noch ungeschlagen, trifft aber auf den Spitzenreiter aus Essingen. Die Gäste setzten sich zuletzt mit 2:0 gegen Göppingen durch, dabei war Jannik Pfänder der Matchwinner. Pforzheim braucht eine kompakte Abwehrleistung, um Essingens Offensivdrang in den Griff zu bekommen. ---