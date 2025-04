TSV Essingen will nachlegen: „Es wird ein Hauen und Stechen“

Nach zwei Siegen in Folge will die Köpf-Elf beim direkten Tabellennachbarn den nächsten Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld machen. Doch vor der Partie am 27. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg plagen den TSV erhebliche Personalsorgen. Trainer Simon Köpf stellt sich auf ein intensives Duell ein: „Es wird ein Hauen und Stechen um jeden Zweikampf.“

Angespannte Personallage vor wichtigem Auswärtsspiel

„Es wird schwierig personell, wir haben ein paar Fragezeichen oder ein paar Ausfälle“, erklärt Simon Köpf. Ausfallen werden laut dem Essinger Trainer Sandro Abruscia (Achillessehnenprobleme), Steffen Lang (Fersenprobleme), Lennart Ruther (Knieverletzung) und Tim Seifert, der sich „zwei Finger gebrochen hat“. Der Ausfall Seiferts werde sich voraussichtlich über „zwei, drei Wochen“ erstrecken.

Zudem ist der Einsatz von Dean Melo weiterhin fraglich. Auch Jannik Pfänder ist angeschlagen: „Er hat sich leider eine kleine Verletzung zugezogen im Training. Müssen wir mal abwarten.“ Der Rest des Kaders sei laut Köpf einsatzfähig.

Rückblick auf das Heimspiel gegen Calcio

Am vergangenen Samstag gewann der TSV Essingen zu Hause mit 2:0 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. Die beiden Treffer erzielte Lukas Rösch nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit. Die Partie war lange offen, bevor Rösch in der 67. und 90.+3 Minute für die Entscheidung sorgte.

Stärken des Gegners: körperlich, clever, individuell stark

Im Hinblick auf den kommenden Gegner äußert sich Simon Köpf mit großem Respekt: „Bissingen ist eine brutal körperliche Mannschaft, die richtig clever im Fußball spielt und immer wieder das Tempo verschleppt.“

Besonders hebt Köpf den FSV-Spieler Pero Mamic hervor: „Ein außergewöhnlich ist er guter Fußballer trotz seiner Größe und ein Unterschiedsspieler.“ Weitere zentrale Figuren im Spiel des FSV seien Nikolaos Dobros und Alexander Götz im Mittelfeld. Auch Lukas Böhm, der eine Vergangenheit beim TSV Essingen hat, gehört laut Köpf zu den tragenden Säulen bei den Bissingern.

Tabellarische Brisanz vor dem direkten Duell

„Es ist ein brutal wichtiges Spiel“, sagt Simon Köpf mit Blick auf die Tabelle. Beide Teams trennen nur zwei Punkte: Essingen steht mit 33 Zählern auf Rang zehn, Bissingen mit 31 Punkten auf Platz zwölf. „Jeder kann die Tabelle lesen und kann sie anschauen. Wir sind gerade zwei Punkte auseinander.“

Hinspiel endet torlos

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Hinrunde endete 0:0. Es standen dabei die Defensivreihen im Fokus.

Drittes Spiel in Folge ohne Niederlage als Ziel

„Wir wollen auf jeden Fall was mitnehmen“, sagt Köpf. Nach Siegen gegen Zuzenhausen (4:0) und Calcio Leinfelden-Echterdingen (2:0) will seine Mannschaft die Serie fortsetzen. „Wir wollen im Flow bleiben. Die letzten zwei Spielen haben wir gewonnen. Da wollen wir dranbleiben. Das sind gute Dinge, die wir schaffen.“

Anpfiff ist um 15:30 Uhr

Gespielt wird am morgigen Samstag um 15:30 Uhr. Für den TSV Essingen geht es darum, einen direkten Konkurrenten auf Abstand zu halten – und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen.