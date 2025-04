TSV Essingen will gegen SSV Reutlingen „unbedingt die drei Punkte“

Personallage bleibt angespannt

Vor dem richtungsweisenden Heimspiel ist die Liste der Ausfälle beim TSV weiterhin lang. Felix Nierichlo und Lennart Ruther werden definitiv fehlen. Auch bei Sandro Abruccia sieht es noch nicht nach einem Kaderplatz aus, obwohl er wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. „Da müssen wir mal abwarten, wie die Achillessehne reagiert. Das wird wahrscheinlich für das Wochenende noch keine Option sein“, erklärt Simon Köpf.

Steffen Lang sei ebenfalls wieder im Training, habe jedoch „noch etwas Trainingsrückstand“. Fraglich bleibt Tim Seifert, der sich zuletzt einen Finger gebrochen hatte: „Da müssen wir noch abwarten. Er hat heute den letzten Arzttermin und müssen wir schauen, ob das bis zum Wochenende reicht. Ich glaube es eher nicht.“ Immerhin sei der Rest des Kaders „alles fit soweit“, und auch Tim Ruth steht nach überstandener Krankheit wieder zur Verfügung.

Die Ausgangslage im Tabellenkeller

Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht die Brisanz der Begegnung: Beide Mannschaften stehen punktgleich mit 33 Zählern auf den Plätzen zwölf (Essingen) und dreizehn (Reutlingen). Da durchaus sechs Teams absteigen könnten, zählt jeder Punkt. „Stand jetzt einfach sechs Mannschaften absteigen. Und von oben wird nicht viel Hilfe kommen wahrscheinlich“, so Köpf.

Rückblick: Unglückliche Niederlage in Bietigheim

Am vergangenen Samstag musste sich der TSV Essingen mit 1:2 beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen geschlagen geben. Nach einem dominanten Start kassierte die Köpf-Elf durch einen Foulelfmeter das 0:1, ehe ein Konter zum 0:2 führte. Dean Melos Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam zu spät.

Hinspiel in Reutlingen knapp gewonnen

Im Hinspiel setzte sich Essingen mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte Tim Ulrich Ruth in der 79. Minute. Tobias Dierberger sah auf Seiten der Reutlinger zudem in der 84. Minute die Rote Karte. Auch damals war es ein Spiel auf Messers Schneide.

Reutlingen mit Qualität und Winterverstärkungen

„Mit Reutlingen kommt ein richtig guter Gegner auf uns zu“, betont Köpf. Besonders im Winter hätten sich die Gäste „noch mal brutal verstärkt“. Der SSV verfügt über eine kompakte und eingespielte Mannschaft, die in der Rückrunde deutlich stabiler auftritt.

Der direkte Vergleich entscheidet mit

Im Gegensatz zur Vorwoche, als Essingen beim 1:2 gegen Bietigheim-Bissingen ein wichtiges Duell im Tabellenkeller verlor, will die Mannschaft dieses Mal Zählbares behalten. „Dass wir einfach mal so ein direktes Duell für uns entscheiden, haben wir zum letzten Samstag nicht geschafft. Das wollen wir diesen Samstag unbedingt schaffen“, so Köpf.

Zuhause punkten als Schlüssel zum Klassenerhalt

Die Zielsetzung ist klar formuliert: „Wir wollen unbedingt die drei Punkte zu Hause bei uns lassen.“ Ein Sieg gegen Reutlingen wäre nicht nur ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf, sondern auch ein wichtiges Signal an die Konkurrenz. Die Hoffnung liegt auf einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer konzentrierten Vorstellung über 90 Minuten.

Anpfiff am Samstag um 15 Uhr

Das Spiel gegen den SSV Reutlingen wird am Samstag um 15 Uhr angepfiffen. Es ist das erste von mehreren Schlüsselspielen in den kommenden Wochen. Der TSV Essingen will die Heimstärke zurückgewinnen – und mit einem Sieg ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf senden.