TSV Essingen vor dem Derby: "Wir haben es bisher oft geliebt"

– Foto: Imago Images

Direkt ein Ostalb-Highlight zum Oberligaauftakt: Der TSV Essingen gastiert am Samstag um 15 Uhr beim 1. FC Normannia Gmünd. Ein lange verletzter Spieler könnte direkt in der Startformation stehen, andere wichtige Akteure drohen hingegen auszufallen.

Mehr als ein kleiner Stimmungsdämpfer war die Testspielniederlage am vergangenen Wochenende gegen den SV Waldhausen nicht. Mit 0:1 verlor der Oberligist die Generalprobe auf dem heimischen Kunstrasen gegen den tapfer kämpfenden SVW. Insgesamt zeigt sich Trainer Simon Köpf mit der Vorbereitung zufrieden: „Fast alle konnten alles absolvieren. Wir sind körperlich in einem guten Zustand.“ Spielerisch zeigte die Mannschaft Licht und Schatten. Der Coach wünscht sich vor allem mehr Konstanz in den fußballerischen Inhalten: „Wir wollen einen gewissen Standard in jedem Spiel bringen. Wir zeigen immer wieder, dass wir es können. Wir müssen das nur noch zuverlässiger abrufen.“

Ein Sommerneuzugang könnte beim Derby erstmals für Essingen in der Oberliga auflaufen: Gökalp Kilic kam vor einem halben Jahr aus Illertissen, fiel aber die gesamte Hinrunde verletzungsbedingt aus. Jetzt konnte der 26-Jährige das komplette Pensum absolvieren und ist fit. Köpf verspricht sich viel von ihm: „Göki ist ein super Fußballer mit einer guten Übersicht. Er kann der Mannschaft viel Sicherheit und Halt geben, gerade in Phasen, wenn es nicht so läuft. Er ist ein Spieler, der immer den Ball haben möchte. Wir können als Mannschaft große Vorteile daraus ziehen, wenn er auf dem Platz steht.“ Nun gehe es laut Köpf noch darum, Kilic gut ins Spiel einzubinden und die Feinabstimmung zu verbessern.

Auf der offensiven Außenbahn hat Manuel Abele momentan die Nase vor Leon Leuze, der knapp drei Wochen der Vorbereitung verletzt verpasste. Köpf betont jedoch, dass beide Spieler im weiteren Saisonverlauf sehr wichtig sein werden.

Nicht mehr voll belastbar ist dagegen Steffen Lang. Der erfahrene Defensivspieler leidet an einer chronischen Entzündung im Fuß und kann in Spielen nur noch mit Kurzeinsätzen helfen. Köpf sieht in ihm dennoch nach wie vor einen sehr wertvollen Mann: „Wie er trotz der Probleme nach wie vor seine Zweikämpfe gewinnt, ist beeindruckend. Er hat so ein Auge für das Spiel und eine große Spielintelligenz. Die jungen Spieler können sehr viel von ihm lernen. Das tut uns unheimlich gut.“

Fehlen werden am Samstag neben Yusuf Coban auch Blend Etemi, Daniel Schelhorn und Julian Biebl. Ein Fragezeichen steht hinter den Einsätzen von Besnik Koci, Erman Kilic und Lennart Ruther.

Sehr gute Bilanz gegen die Normannia

Die Resultate der vergangenen Duelle mit der Normannia lesen sich aus Essinger Sicht hervorragend: Aus den letzten sechs Aufeinandertreffen wurden fünf gewonnen, darunter zuletzt vier Siege in Folge. Köpf analysiert die gute Bilanz so: „Wir haben teilweise richtig gute Spiele gemacht in den Derbys. Manchmal haben wir aber auch Glück gehabt. Das Hinspiel dürfen wir eigentlich niemals gewinnen, die Normannia hatte genug Chancen, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen.“ Vor allem ein überragender Jerome Weisheit im Essinger Tor trieb die Gmünder seinerzeit zur Verzweiflung und parierte mehrfach stark.

Köpf ergänzt: „Wir haben es bisher oft geliebt, gegen die Normannia zu spielen. Aber es ist nie ein Selbstläufer. Wir müssen richtig viel investieren, um die drei Punkte mit nach Essingen zu nehmen.“

Auch das Hinspiel wurde in der Trainingswoche noch einmal thematisiert: „Wir werden uns auf alle Eventualitäten vorbereiten und schauen uns an, was die Normannia in der Vergangenheit gegen uns so gemacht hat.“

Dass der Nachbar aus Gmünd in der Hinrunde phasenweise so große Probleme hatte, begründet Köpf mit immer wieder fehlenden Führungsspielern: „Von der mittleren Achse ist immer jemand weggebrochen. Diese Führungsfiguren fehlen dann auf dem Platz. An diesen Spielern orientieren sich die jungen Akteure. Das ist bei uns nicht anders. Wir haben das in dieser Saison zum ersten Mal besser kompensiert bekommen.“

Vor der Winterpause startete die Normannia noch einen Lauf und holte aus den vergangenen drei Ligaspielen sieben Punkte. „Da waren fast alle wieder an Bord, und dann sind sie besser, als es die Tabelle aussagt“, so Köpf.

Bezüglich der eigenen Zielsetzung bleiben die Essinger beim ursprünglich formulierten Ziel, mehr Punkte als in der Vorsaison zu holen. Damals lief der TSV mit 48 Zählern über die Ziellinie und steht aktuell nach 19 Partien bei 31 Punkten. „Wir wollen frühzeitig den Klassenerhalt sichern. Dafür brauchen wir in erster Linie die Punkte. Wenn wir das geschafft haben, können wir über andere Ziele reden. Diese Liga ist so eng, man kann immer auch mal einige Spiele verlieren. Wir müssen noch viel investieren.“