TSV Essingen trifft auf bayrischen Regionalligisten

Essingen hat sich in der Oberliga Baden-Württemberg Respekt erarbeitet, nun beginnt unter Trainer Simon Köpf die nächste Etappe. Der erste Test beim FC Memmingen ist dafür ein anspruchsvoller Auftakt. Gegen einen Gegner aus der Regionalliga Bayern wird nicht alles gelingen können, aber manches sichtbar werden: Tempo, Abstimmung, Mut im Spiel nach vorn und jene defensive Verlässlichkeit, die Spitzenteams auszeichnet.

Der Kader hat dabei ein neues Gesicht bekommen. Simon Gruber, Tarik Schwinger, Tyler Spitzlberger, David Braig und Jannik Oettinger bringen unterschiedliche Profile mit und müssen sich in eine Mannschaft einfügen, die zuletzt über Geschlossenheit kam. Zugleich wiegen die Abgänge: Patrick Funk hat seine Spielerkarriere beendet, mit Leon Leuze und Benjamin Dudda gingen Spieler zu ambitionierten Oberligarivalen, andere wie Alessandro Abruscia, Lirim Hoxha oder Max Neunhoeffer sind vorerst ohne Verein.

Für Köpf wird dieser Nachmittag in Memmingen deshalb weniger eine Frage des Ergebnisses als eine Standortbestimmung. Wie schnell greifen die neuen Verbindungen? Wer übernimmt Verantwortung? Und wie breit ist der Kader wirklich? Ein Testspiel im Juli beantwortet nicht alles. Aber es stellt früh die richtigen Fragen.