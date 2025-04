TSV Essingen: "Sonst hätten wir vielleicht drei Punkte mitgenommen"

Guter Start bleibt unbelohnt

Im Auswärtsspiel beim FC Nöttingen zeigte der TSV Essingen von Beginn an eine engagierte Leistung. Trainer Simon Köpf lobte den Auftakt seiner Mannschaft ausdrücklich: „Wir sind richtig gut reingekommen, haben so richtig gute erste Minuten gehabt, wo wir vielleicht schon in Führung gehen müssen.“ Essingen erspielte sich einige klare Chancen, doch es fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. „Wir haben es dann aber leider zu schlappig zu Ende gebracht, wie so oft bei uns“, resümierte Köpf.

Erstes Elfmetertor bringt die Führung

In einer Phase, in der Nöttingen besser ins Spiel kam, schlug der TSV eiskalt zu. Nach einem Foulspiel entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß – der erste Elfmeter der gesamten Saison für Essingen. Yusuf Coban verwandelte im Nachschuss zum 1:0 (26.). „Ist auch mal Zeit worden. Klar im Nachschuss erst, aber drin ist drin“, kommentierte Köpf erleichtert. Die Führung gab Essingen Sicherheit.

Starke Defensivarbeit gegen Nöttinger Druck

Nach der Pause erhöhte Nöttingen den Druck deutlich. „In der zweiten Halbzeit war dann so, dass Nöttingen hat einen mehr Ballbesitz hatte und es oft gut ausgespielt hat bis an den Strafraum“, schilderte Köpf. Doch der TSV verteidigte aufmerksam und ließ zunächst keine klaren Chancen zu.

Dennoch gelang dem FCN der Ausgleich: In der 60. Minute traf Dennis Klemm zum 1:1. Ein ärgerlicher Moment, denn zu diesem Zeitpunkt hatte Essingen die Partie weitgehend im Griff. „Das war eine Phase rein, wo wir eigentlich das Spiel gefühlt unter Kontrolle hatten“, ärgerte sich Köpf.

Große Möglichkeiten bleiben ungenutzt

Trotz des Rückschlags blieb Essingen gefährlich – vor allem bei schnellen Umschaltmomenten. „Wir hatten total gute Umschaltmomente, wo wir einfach das 2:0 machen müssen“, stellte Köpf klar. Doch die Gäste spielten ihre Tempovorteile nicht entschlossen genug aus. Immer wieder fehlte der letzte Pass oder die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

In einer offenen Schlussphase wogte das Spiel hin und her, klare Torchancen blieben jedoch Mangelware – bis zur letzten Aktion des Spiels: Ein Essinger Spieler lief alleine auf Torhüter Ante Eljuga zu, scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Schlussmann der Gastgeber. „Leider hat der Torhüter von Nöttingen dieses Duell gewonnen“, bedauerte Köpf. „Sonst hätten wir vielleicht heute glücklich drei Punkte mitgenommen.“

Leistung anerkannt, aber Ernüchterung über nur einen Punkt

In der Gesamtbetrachtung sprach Simon Köpf von einem gerechten Remis: „Alles in allem war es, glaube ich, ein verdientes Unentschieden für beide Mannschaften.“ Dennoch hätte der TSV mit etwas mehr Konsequenz in den entscheidenden Momenten einen wichtigen Auswärtssieg feiern können.

Trotz allem überwog beim Trainer die Anerkennung für die gezeigte Leistung – insbesondere für die starke Torwartleistung von Jerome Weisheit: „Wir haben einen überragenden Torhüter gehabt, er hat drei, vier Bälle wirklich sehr gut gehalten.“

Tabelle bleibt eng – Essingen weiter in Schlagdistanz

Durch das Unentschieden rangiert der TSV Essingen mit 37 Punkten auf Tabellenplatz zwölf. Für Essingen bleibt damit alles offen, der Klassenerhalt weiterhin aus eigener Kraft möglich.

Derby gegen Normannia Gmünd im Fokus

Am kommenden Samstag wartet auf den TSV das nächste Schlüsselspiel: Im Heimderby gegen den 1. FC Normannia Gmünd soll ein weiterer Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht werden. Simon Köpf kündigte an: „Wir müssen nächste Woche im Derby gegen Normannia Gmünd unbedingt nachlegen, um einfach wieder ein bisschen Puffer aufzubauen.“ Die Mannschaft sei hochmotiviert: „Da sind wir heiß drauf.“

Mit der gezeigten kämpferischen Einstellung und der weiterhin stabilen Defensive ist der TSV Essingen für das Derby bestens gerüstet. Jetzt gilt es, die Effizienz im Abschluss zu steigern – damit es nicht nur bei einem Punktgewinn bleibt.