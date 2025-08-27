TSV Essingen: "So viel Qualität auf einem Haufen"

Highlightspiel für den TSV Essingen in der Oberliga: Nach dem tollen Saisonstart gastiert der Göppinger SV am Samstag in der Carento-Arena. Anpfiff ist um 14:30 Uhr.

Am vergangenen Samstag war es ein herrliches Freistoßtor von Lirim Hoxha in der ersten Halbzeit, das für den Dreier bei Türkspor Neckarsulm ausreichte.

Den Start in die dritte Oberligasaison hätten sich die Essinger Verantwortlichen kaum besser ausmalen können: Alle vier bisherigen Spiele gewann der TSV mit exakt einem Tor Unterschied – die ersten drei jeweils durch späte Treffer in der Schlussphase.

Punkte für den Klassenerhalt

Trainer Simon Köpf ordnet die Situation gewohnt demütig ein: „Die Momentaufnahme ist schön. Wir genießen das, aber arbeiten hart weiter. Die Mannschaft ist reflektiert genug. Wir möchten den Lauf so lang wie möglich aufrechterhalten, um so viele Punkte wie möglich für den Klassenerhalt zu sichern.“

Die nächsten drei Gegner des TSV sind mit Göppingen, Pforzheim und Aalen drei potenzielle Aufstiegskandidaten. Köpf rechnet mit sehr anspruchsvollen Aufgaben für seine Mannschaft: „Wir wissen, dass jetzt harte Wochen auf uns zukommen. Da wird es vielleicht nicht so erfolgreich laufen, wie zuletzt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns schon einen Puffer erarbeiten konnten.“

Außergewöhnliche Qualität bei Göppingen

Am kommenden Samstag steht mit dem Heimspiel gegen Göppingen ein Highlightspiel auf dem Programm. Der Regionalliga-Absteiger holte aus den ersten vier Spielen sieben Punkte und gewann zuletzt souverän in Gmünd. Köpf sagt über den GSV: „Es ist eine brutal gefestigte Mannschaft, die einiges an Erfahrung mitbringt. Zudem haben sie viel individuelle Klasse in ihren Reihen, können immer nachlegen von der Bank. So viel Qualität auf einem Haufen – das ist außergewöhnlich in der Oberliga.“

Die Verantwortlichen des TSV hoffen auf eine stattliche Zuschauerkulisse in der Carento-Arena, um der Mannschaft gegen den Top-Favoriten den Rücken zu stärken.

Köpf sieht Göppingen als klaren Aufstiegsanwärter, glaubt aber dennoch an die Chance, für eine Überraschung zu sorgen: „Für uns wird es darum gehen, weiterhin so geschlossen zu verteidigen. Wir wollen unsere gewohnte Lauf- und Zweikampfstärke auf den Platz bekommen. Wenn wir dazu noch – wie in der ersten Halbzeit gegen Türkspor – unser spielerisches Potenzial zeigen, sind wir sehr unangenehm zu bespielen.“

Nicht dabei sein wird neben den bekannten Ausfällen auch Patrick Funk. Darüber hinaus sind alle Spieler einsatzbereit.