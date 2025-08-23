TSV Essingen siegt erneut – FV Ravensburg erzwingt spätes Remis

Der Abschluss des vierten Spieltags in der Oberliga Baden-Württemberg hatte es in sich. Während der TSV Essingen weiter ungeschlagen bleibt und die Tabellenspitze übernimmt, erlebten die Zuschauer in Ravensburg ein atemberaubendes Finale.

Vor 310 Zuschauern in Denzlingen entwickelte sich eine packende Begegnung. Kurz vor der Pause brachte Matthis Eggert die Hausherren in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Anes Vrazalica in der 56. Minute sogar auf 2:0. Doch der Karlsruher SC II zeigte Moral: Bekem Can Bicki verkürzte nur sechs Minuten später, und in der 66. Minute gelang Devin Sür der Ausgleichstreffer. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:2.

Im Stauferderby feierte der 1. Göppinger SV einen wichtigen Auswärtssieg. Vor 900 Zuschauern erzielte Luca Piljek in der 39. Minute die Führung. In der 60. Minute baute Antonio Babic den Vorsprung aus und machte den 2:0-Erfolg perfekt.

---

Der VfR Mannheim zeigte beim FC Nöttingen eine starke Leistung und setzte gleich zu Beginn ein klares Zeichen. Bereits in der vierten Minute brachte Lennart Thum die Gäste in Führung. Alexander Esswein legte in der 16. Minute nach und sorgte für den 2:0-Endstand. ---

Pforzheim startete selbstbewusst in die Partie und nutzte in der 26. Minute eine Gelegenheit durch Noah Lulic, der den Ball zur 1:0-Führung ins Tor beförderte. In der 85. Minute gelang Yannick Spät der Ausgleich, der die Punkteteilung besiegelte. Für beide Teams bedeutete das Remis, dass sie den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten konnten. ---

Ein hart umkämpftes Spiel endete in Oberachern torlos. Beide Mannschaften setzten auf stabile Abwehrarbeit. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten fand der Ball an diesem Nachmittag nicht den Weg ins Tor. Mit dem 0:0 verteidigt Oberachern seine Ungeschlagen-Serie, während Reutlingen einen wichtigen Auswärtspunkt mitnimmt. ---

In Backnang erlebten die Zuschauer ein intensives Duell. Die TSG belohnte sich kurz vor der Pause, als Terry Asare in der 43. Minute die Führung erzielte. Doch nach dem Seitenwechsel kam der Türkische SV Singen mit viel Energie aus der Kabine. Dominik Emminger glich in der 52. Minute aus. In der 78. Minute verwandelte Albert Malaj einen Foulelfmeter und bescherte seinem Team den umjubelten Auswärtssieg. Mit diesem Erfolg klettert Singen aus dem Tabellenkeller, während Backnang die nächste bittere Heimniederlage hinnehmen muss. ---

Die Partie in Ravensburg war nichts für schwache Nerven. Der FSV Hollenbach ging in der 38. Minute durch Luke Knapp in Führung und erhöhte in der 77. Minute durch Peter Engelmann auf 2:0. Die Gäste schienen den Sieg bereits sicher zu haben, doch Ravensburg mobilisierte in den letzten Minuten alle Kräfte. Nesreddin Kenniche traf in der Nachspielzeit in der 90.+3 Minute zum Anschlusstreffer, und nur zwei Minuten später sorgte Moritz Jeggle in der 90.+5 Minute für den viel umjubelten Ausgleich. Mit diesem Last-Minute-Remis sichert sich Ravensburg einen wichtigen Punkt, während Hollenbach den greifbaren Sieg noch aus der Hand gibt. ---

Das Spiel zwischen dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen und dem VfR Aalen war geprägt von Disziplin und konzentrierter Abwehrarbeit. Trotz vereinzelter Offensivaktionen auf beiden Seiten blieb die Partie über die gesamte Spielzeit torlos. Beide Mannschaften nahmen am Ende einen Punkt mit, der vor allem dem VfR Aalen half, seine ungeschlagene Serie zu wahren, während Bissingen weiter auf den ersten Saisonsieg wartet. ---

In Neckarsulm zeigte der TSV Essingen, warum er aktuell das Maß der Dinge in der Oberliga ist. Lirim Hoxha sorgte in der 36. Minute für das Tor des Tages, das den Gästen den vierten Sieg im vierten Spiel sicherte. Trotz Bemühungen des Aufsteigers aus Neckarsulm gelang es nicht, den Tabellenführer in Bedrängnis zu bringen. Essingen steht damit mit zwölf Punkten aus vier Spielen an der Spitze der Tabelle.