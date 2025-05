TSV Essingen siegt bei der TSG Backnang, SV Fellbach mit Heimpleite

Vor 311 Zuschauern startete die TSG Backnang vielversprechend. Giuliano Greco brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung. Doch Essingen reagierte prompt: Dean Melo glich nur vier Minuten später aus (23.) und drehte die Partie mit seinem zweiten Treffer in der 28. Minute. In einer umkämpften zweiten Halbzeit gelang Backnang kein weiterer Treffer, sodass Essingen einen 2:1-Erfolg landete. ---

Eine einseitige Partie erlebten die 395 Zuschauer in Pforzheim. Yves Borie eröffnete in der 28. Minute den Torreigen. Denis Gudzevic (38.) und Wycliff Yeboah (62.) sorgten für klare Verhältnisse, bevor Luca Wöhrle (72.), Niklas Hofmeister (77.) und Salvatore Catanzano (83.) das halbe Dutzend vollmachten. Mikail Arslan gelang in der 89. Minute nur noch Ergebniskosmetik für Bissingen. ---

Der VfR Mannheim zeigte gegen den FC Nöttingen eine starke Vorstellung und blieb ohne Gegentor. Pasqual Pander brachte die Hausherren in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Alexander Esswein erhöhte in der 77. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. ---

Ein früher Rückschlag prägte den Abend für den SV Fellbach: Bereits in der 2. Minute traf Yilmaz Daler zur Führung für Calcio Leinfelden-Echterdingen. Die Gastgeber mühten sich um eine Antwort, doch Tasos Leonidis sorgte in der 76. Minute mit dem 0:2 für die Entscheidung. ---

Der FV Ravensburg trifft auf Normannia Gmünd und will einen Sieg landen. Gmünd möchte mit einem Sieg seine Bilanz verbessern. Ravensburg wird versuchen, vor heimischem Publikum eine starke Leistung zu zeigen und weitere Punkte im Kampf um den Ligaverbleib zu sichern. Wie wird das brisante Duell zwischen dem FV Ravensburg und dem 1. FC Normannia Gmünd enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage mit. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSG Balingen TSG Balingen SV Oberachern Oberachern 15:30

Die TSG Balingen hat sich bereits für die Aufstiegsrelegation qualifiziert, will aber zum Saisonendspurt weiterhin erfolgreich auftreten. Der SV Oberachern hat nichts mehr zu verlieren und wird versuchen, als Außenseiter zu überraschen. ---

Morgen, 15:30 Uhr VfR Aalen VfR Aalen FC Zuzenhausen Zuzenhausen 15:30