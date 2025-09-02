TSV Essingen: "Sie haben nicht umsonst noch kein Spiel verloren"

Nach dem Coup gegen den 1. Göppinger SV gastiert der TSV Essingen am morgigen Mittwoch ab 18:30 Uhr in der Oberliga beim 1. CfR Pforzheim. Auch die Gastgeber sind bislang noch ungeschlagen.

Beim 2:0 am Samstag gegen Göppingen überzeugten die Essinger mit einer leidenschaftlichen und kollektiv starken Defensivleistung sowie gnadenloser Effizienz vor dem gegnerischen Tor.

Zudem lobt Köpf die starke Defensivarbeit des gesamten Teams. In den vergangenen beiden Spielen stand hinten die Null – die Basis für erfolgreichen Fußball.

Auffällig nach den bisherigen Spielen ist: Der TSV Essingen ist in der Offensive sehr schwer auszurechnen. Die zehn erzielten Tore verteilen sich auf sieben verschiedene Torschützen. Trainer Simon Köpf sieht diese Vielseitigkeit als Vorteil: „Die Gegner können sich nicht auf einen Spieler fokussieren. Bei uns können viele Jungs torgefährlich werden.“

Am Mittwoch geht die Reise nach Pforzheim.

Der CfR ist mit elf Zählern ebenfalls gut aus den Startlöchern gekommen. Köpf schätzt den Gegner stark ein: „Es ist eine stabile Mannschaft, die fußballerisch sehr gut ist. Sie versuchen, vieles spielerisch zu lösen. In der Hinterhand haben sie aber immer den Joker, lange Bälle zu spielen, weil sie mit Dominik Salz einen der besten Kopfballspieler der Liga haben.“

Köpf sieht auch neben Salz viel individuelle Klasse auf seine Mannen zukommen und hebt in diesem Zusammenhang Offensivmann Cemal Durmus hervor, der im Sommer aus Oberachern kam und bereits vier Scorerpunkte sammeln konnte. „Es ist eine sehr kompakte, gute Mannschaft. Sie haben nicht umsonst noch kein Spiel verloren“, so Köpf.

Noch nicht mal einen Punkt abgegeben hat dagegen bislang der TSV Essingen, der mit entsprechend breiter Brust nach Pforzheim fährt. Die personelle Situation bleibt im Vergleich zum Spiel gegen Göppingen unverändert.

Am kommenden Samstag steigt in der Essinger Carento Arena dann das Derby gegen den VfR Aalen (Anpfiff: 14:30 Uhr).

Der TSV Essingen bietet für diese Partie einen Vorverkauf an. Tickets gibt es bei Getränke Meyer, Promac4u und im Vereinsheim „TSV für Leib und Seele“.