TSV Essingen: "Sie haben eine brutale Offensivpower"

Die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg zeigt nach 15 Spielen ein klares Bild: An der Spitze scheinen der VfR Aalen und der VfR Mannheim die Meisterschaft unter sich auszumachen. Dahinter folgt ein dicht gedrängtes Verfolgerfeld. Derzeit liegen die Teams von Platz drei bis sechs punktgleich bei 26 Zählern.

Zwei dieser Mannschaften sind der TSV Essingen und der FC Nöttingen, die am Samstag ab 14 Uhr in der Carento-Arena aufeinandertreffen.

Ein Schwerpunkt der Trainingswoche lag auf den Aktionen über die Außenbahnen. Flankenqualität und Boxbesetzung standen im Fokus. „Wir hatten gegen Singen brutal viele Halbchancen, als wir über außen bis auf die Grundlinie durchgekommen sind. Wir sind dann aber kaum gefährlich zum Abschluss gekommen. Da müssen wir zulegen“, sagt Trainer Simon Köpf.

Die bisherigen beiden Oberligaduelle vor heimischer Kulisse gegen Nöttingen entschied der TSV Essingen für sich. In der vergangenen Saison war es Routinier Patrick Auracher, der kurz vor Schluss den 2:1-Siegtreffer köpfte. Der wichtige Innenverteidiger fehlte zuletzt verletzt, könnte aber am Samstag zurückkehren. Auch Niklas Groiß ist nach seiner Pause wieder dabei und kam gegen Singen bereits rund 40 Minuten zum Einsatz. Die personelle Situation bleibt ansonsten unverändert.

Nöttinger Offensivpower

Der kommende Gegner steht in dieser Saison für Spektakel: In Spielen mit Nöttinger Beteiligung fallen die meisten Tore der Liga. Mit 35 erzielten Treffern hat Nöttingen sogar öfter getroffen als die beiden Spitzenreiter. „Sie haben eine brutale Offensivpower“, sagt Köpf über die Mannschaft von Trainer Dennis Will. „In ihren Abläufen nach vorne sind alle Spieler eingebunden. Sie haben individuell starke Spieler, funktionieren inzwischen aber auch sehr gut als Mannschaft. Probleme haben sie allerdings immer wieder im defensiven Umschaltverhalten.“

Ob die Partie auf Rasen oder Kunstrasen ausgetragen wird, steht noch nicht fest.