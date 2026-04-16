TSV Essingen: "Natürlich schaut man darauf"

– Foto: Nico Schoch

Trotz starker Form wartet auf den TSV Essingen am 28. Spieltag der Oberliga eine unangenehme Aufgabe: Beim Angstgegner FSV Hollenbach muss die Köpf-Elf mit vielen Ausfällen bestehen. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Das zweite interne Ziel – nach dem Klassenerhalt – hat der TSV Essingen seit dem vergangenen Samstag erreicht: Mit 49 Punkten hat die Mannschaft nun bereits einen Zähler mehr eingefahren als in der gesamten vergangenen Saison. Die Marschroute für die verbleibenden Wochen gibt Trainer Simon Köpf schmunzelnd vor: „Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen“, sagt der 39-Jährige, der mit seinem Team in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen ist. Fünfmal ging der TSV als Sieger vom Platz, dreimal gab es ein Unentschieden.

In der jahresübergreifenden Rückrundentabelle belegt der TSV Essingen momentan den ersten Platz vor dem VfR Aalen, der allerdings noch ein Spiel weniger absolviert hat. „Natürlich schaut man darauf. Alles andere wäre gelogen“, so Köpf, der den möglichen inoffiziellen Titel als Rückrundenmeister als „weltklasse“ bezeichnet.

Schwache Bilanz gegen Hollenbach

Sieben Spiele sind in der Oberliga noch zu spielen. Als Nächstes geht es für die Essinger zum Angstgegner nach Hollenbach, denn die Bilanz gegen den FSV liest sich schlecht: Seit 2017 gab es in Verbandsliga, Oberliga und Pokal 13 direkte Duelle: Zehnmal gewann Hollenbach, eine Partie endete remis, und zweimal siegte Essingen.

Köpf zeigt sich von der Deutlichkeit dieser Statistik überrascht: „Ich wusste schon, dass wir gegen Hollenbach nicht so viel gewonnen haben. Aber dass es so krass ist, hätte ich nicht gedacht. Anscheinend liegen sie uns nicht.“

In Hollenbach verlor Essingen bislang jedes Ligaspiel, nur im Pokal gab es 2021 einen Sieg. „Diese Serie wollen wir unbedingt durchbrechen“, so der Essinger Trainer, der die Atmosphäre in Hollenbach als speziell beschreibt: „Es ist alles sehr eng, der Platz ist in keinem wirklich guten Zustand. Es geht viel um Zweikämpfe, um direkte Duelle. Da dürfen wir uns nicht den Schneid abkaufen lassen.“

Einige Ausfälle

Allerdings plagen den TSV vor der Partie einige personelle Ausfälle: Nicht dabei sein werden Yusuf Coban, Blend Etemi, Janik Wiedmann, Niklas Groiß, Leon Leuze, Lirim Hoxha und Max Neunhoeffer. Fraglich ist zudem der Einsatz von Patrick Auracher.

Vor allem in der Defensive muss Köpf deshalb improvisieren. Wie die Essinger Verteidigung aufläuft, steht noch nicht fest: „Wir werden im Abschlusstraining ein paar Sachen ausprobieren und dann schauen, was die beste Lösung ist“, so Köpf.

Sollte Auracher ausfallen, ist die Viererkette aus der Schlussphase gegen Backnang mit Daniel Schelhorn auf der rechten Seite und Patrick Funk an der Seite von Lennart Ruther in der Innenverteidigung sowie Besnik Koci auf links die naheliegendste Option. Julian Biebl könnte dann wieder im defensiven Mittelfeld starten. Der goldene Torschütze vom Backnang-Spiel, Jannik Pfänder, könnte erneut in einer offensiveren Rolle auflaufen.

Platz drei behaupten

Während sich die Gastgeber mitten im Abstiegskampf befinden, geht es für Essingen darum, den dritten Platz vor dem FC Nöttingen zu behaupten und in der Rückserie weiterhin ungeschlagen zu bleiben.



