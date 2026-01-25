TSV Essingen: "Nach vorne war es dürftig"

Der Oberligist TSV Essingen hat sein erstes Testspiel gegen die U19 des FC Heidenheim absolviert. Nach viermal 30 Minuten stand es auf dem Kunstrasen oberhalb der Voith-Arena 0:0.

Nach zwei Wochen Vorbereitung präsentierte sich der TSV gegen die U19 des Bundesligisten, die bereits in 14 Tagen gegen den VfL Wolfsburg wieder in die Rückrunde starten, gut und hielt ordentlich dagegen. Beim FCH standen unter anderem Adam Kölle, Yannick Wagner und Nick Rothweiler in der Anfangsformation.

Die knapp 100 Zuschauer sahen bei eisigen Temperaturen einen spielbestimmenden FCH, der sich gegen den sehr gut organisierten Oberligisten schwertat, zu Torchancen zu kommen. Essingens Trainer Simon Köpf zeigte sich mit der defensiven Leistung seiner Mannschaft einverstanden: „Es war ordentlich für das erste Testspiel. Dafür, dass wir müde Beine hatten, haben wir es gegen den Ball sehr gut gemacht. Nach vorne war es dürftig.“ Strafraumszenen gab es nur wenige zu bestaunen.

Gerechtes Unentschieden

Erst nach einigen Essinger Wechseln in der zweiten Hälfte kamen die Heidenheimer zu einigen ordentlichen Gelegenheiten, ließen diese aber liegen. „Ab dem dritten Viertel waren wir defensiv nicht mehr so stabil. Dafür wurde es dann nach vorne besser“, so Köpf, der kurz vor dem Ende noch zwei dicke Möglichkeiten für Benjamin Dudda sah, der jedoch beide Male im Heidenheimer Keeper seinen Meister fand. So stand auch nach 120 Minuten auf beiden Seiten die Null.

Insgesamt ein Auftritt, mit dem Köpf gut leben konnte: „Wir haben läuferisch schon sehr viel gemacht. Die 120 Minuten konnten wir gut mitgehen. Insgesamt ist das 0:0 gerecht. Heidenheim hatte mehr Spielanteile, aber die zwei besten Chancen hatten wir.“

Auch ansonsten ist der 38-Jährige mit der bisherigen Vorbereitung einverstanden: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung. Die Spitzigkeit fehlt noch etwas, aber das ist normal.“ Verletzt fehlen momentan Leon Leuze und Alex Paul. Niklas Groiß und Daniel Schelhorn wurden angeschlagen geschont.

Das nächste Testspiel bestreitet der TSV Essingen am kommenden Samstag gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen.