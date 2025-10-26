TSV Essingen: "Mit zehn Mann war das über 60 Minuten bockstark"

Dank einer Energieleistung entführt der TSV Essingen nach über 60 Minuten in Unterzahl beim Oberliga-Spiel beim FV Ravensburg ein 1:1. Janik Wiedmann trifft per Foulelfmeter.

Trainer Simon Köpf vertraute auf dieselbe Startelf wie beim Remis in der Vorwoche gegen Karlsruhe. Nach ordentlichem Essinger Start übernahmen die Hausherren das Kommando und erspielten sich in kurzer Zeit mehrere gute Gelegenheiten. In der 11. Minute landete eine Flanke von der rechten Seite bei Simon Schwarz, der aus kurzer Distanz vorbeiköpfte. Kurz darauf parierte Jerome Weisheit den Flachschuss von Daniele Gabriele, und direkt im Anschluss schoss Felix Schäch aus dem Rückraum knapp drüber.

Nach diesen Chancen schaffte es der TSV, die Gastgeber besser vom eigenen Tor fernzuhalten. In der 29. Minute dann der Schock: Ein verunglückter Rückpass von Max Neunhoeffer, der den lauernden Gabriele nicht gesehen hatte. Weisheit konnte den Ravensburger Angreifer zwar etwas nach außen abdrängen, doch dieser legte auf Nicolas Jann ab, der kurz vor dem Abschluss von Neunhoeffer zu Fall gebracht wurde.

Schiedsrichter Christian Buschmann entschied auf Elfmeter und Platzverweis – eine harte Entscheidung, die Köpf nicht nachvollziehen konnte: „Vielleicht ist es ein Elfmeter, aber niemals eine rote Karte“, so der Essinger Coach. Er durfte aber zunächst jubeln: Weisheit parierte den Strafstoß von Gabriele und verhinderte damit den Rückstand.

Abgefälschter Schuss zum 1:0

Kurz darauf schoss Schäch aus kurzer Distanz drüber. Essingen stand nun mächtig unter Druck, und in der 39. Minute erzielte Ravensburg den zu diesem Zeitpunkt verdienten Führungstreffer: Der Schuss von Schäch wurde abgefälscht und landete zum 1:0 im Netz.

Köpf reagierte noch vor der Pause und brachte Routinier Patrick Funk für Offensivspieler Daniel Bux. Die Essinger präsentierten sich anschließend gut organisiert, hatten die Ravensburger Angriffe unter Kontrolle und setzten selbst immer wieder Akzente nach vorne.

In der 54. Minute landete ein langer Ball von Funk bei Erman Kilic, der sich gegen zwei Verteidiger durchsetzte und nach seinem Abschluss von Torwart Roman Castellucci getroffen wurde. Wieder zeigte Buschmann auf den Punkt, diesmal aber nur mit Gelb. „Da müsste es eigentlich auch eine rote Karte geben, wenn es bei uns eine gibt“, kommentierte Köpf die Szene. Kapitän Janik Wiedmann trat an und verwandelte souverän zum 1:1.

Köpf lobt seine Mannschaft

Der TSV agierte auch in der Folge clever und stabil. Köpf lobte seine Mannschaft für den Auftritt: „In der zweiten Halbzeit waren wir brutal stark. Defensiv haben wir nichts mehr zugelassen und nach vorne immer wieder Nadelstiche gesetzt.“

Beinahe hätte Jannik Pfänder in der 61. Minute die Partie gedreht, doch sein Schuss strich knapp am Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite köpfte Gabriele kurz vor Schluss nach einer Flanke aufs Tor, doch Weisheit parierte herausragend und sicherte seinem Team mit dieser Parade das Unentschieden.

Köpf zog folgendes Fazit: „Mit zehn Mann war das über 60 Minuten bockstark, und den Punkt haben wir uns aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit absolut verdient.“