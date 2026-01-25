TSV Essingen mit erstem Test: Keine Tore gegen Bundesliga-Nachwuchs

Im ersten Testspiel nach der Winterpause zeigte der TSV Essingen (Vierter der Oberliga Baden-Württemberg) bereits gute Ansätze. Der Blick geht nach dem Gastspiel bei der U19 des 1. FC Heidenheim aber auch bereits auf die kommende Woche und damit der Test gegen Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen.

Ganz untätig war Essingen in der kalten Jahreszeit nicht. Beim Intersport Schoell Cup kurz vor dem Jahreswechsel sammelte die Mannschaft bereits Hallenminuten, nun folgten in den letzten Tagen die ersten Trainingseinheiten auf dem Platz. Darauf folgte am heutigen Sonntag der erste Test nach der kurzen Winterpause.

Auswärts bei der U19 des 1. FC Heidenheim wartete kein klassischer Männerfußball-Gegner, sondern eine Nachwuchsmannschaft, die in der U19-DFB-Nachwuchsliga in der Hauptrunde Gruppe B Woche für Woche gegen große Namen wie Borussia Dortmund oder FC Schalke 04 misst. Es war über die komplette Distanz der 120 Minuten ein hart umkämpfter Test. Der Bundesliga-Nachwuchs von der Ostalb und der Oberliga-Nachbar setzten einige Akzente, doch unterm Strich fiel kein Treffer.