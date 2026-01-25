 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
TSV Essingen mit erstem Test: Keine Tore gegen Bundesliga-Nachwuchs

Der Oberligist kommt gegen die U19 des 1. FC Heidenheim zu einem 0:0.

Dorfmerking.
Heidenheim

Im ersten Testspiel nach der Winterpause zeigte der TSV Essingen (Vierter der Oberliga Baden-Württemberg) bereits gute Ansätze. Der Blick geht nach dem Gastspiel bei der U19 des 1. FC Heidenheim aber auch bereits auf die kommende Woche und damit der Test gegen Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen.

Ganz untätig war Essingen in der kalten Jahreszeit nicht. Beim Intersport Schoell Cup kurz vor dem Jahreswechsel sammelte die Mannschaft bereits Hallenminuten, nun folgten in den letzten Tagen die ersten Trainingseinheiten auf dem Platz. Darauf folgte am heutigen Sonntag der erste Test nach der kurzen Winterpause.

Heute, 13:30 Uhr
1. FC Heidenheim
1. FC HeidenheimHeidenheim
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
0
0
Abpfiff

Auswärts bei der U19 des 1. FC Heidenheim wartete kein klassischer Männerfußball-Gegner, sondern eine Nachwuchsmannschaft, die in der U19-DFB-Nachwuchsliga in der Hauptrunde Gruppe B Woche für Woche gegen große Namen wie Borussia Dortmund oder FC Schalke 04 misst. Es war über die komplette Distanz der 120 Minuten ein hart umkämpfter Test. Der Bundesliga-Nachwuchs von der Ostalb und der Oberliga-Nachbar setzten einige Akzente, doch unterm Strich fiel kein Treffer.

Sa., 31.01.2026, 14:30 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
14:30live

Am nächsten Samstag geht es dann gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen aus der Verbandsliga. Eine andere Art Test, erdiger, körperlicher, näher an Oberliga-Realität – und deshalb ebenso wertvoll. Für den TSV Essingen geht es in diesen Wochen darum, aus einer soliden Hinrunde einen belastbaren Frühling zu formen: oben dranbleiben, ohne sich zu verlieren – und die 31 Punkte nicht als Zwischenstand zu betrachten, sondern als Auftrag.

Aufrufe: 025.1.2026, 16:00 Uhr
Timo BabicAutor