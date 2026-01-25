TSV Essingen mit erstem Test: Keine Tore gegen Bundesliga-Nachwuchs

Im ersten Testspiel nach der Winterpause zeigte der TSV Essingen (Vierter der Oberliga Baden-Württemberg) bereits gute Ansätze. Der Blick geht nach dem Gastspiel bei der U19 des 1. FC Heidenheim aber auch bereits auf die kommende Woche und damit der Test gegen Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen.
Ganz untätig war Essingen in der kalten Jahreszeit nicht. Beim Intersport Schoell Cup kurz vor dem Jahreswechsel sammelte die Mannschaft bereits Hallenminuten, nun folgten in den letzten Tagen die ersten Trainingseinheiten auf dem Platz. Darauf folgte am heutigen Sonntag der erste Test nach der kurzen Winterpause.
Am nächsten Samstag geht es dann gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen aus der Verbandsliga. Eine andere Art Test, erdiger, körperlicher, näher an Oberliga-Realität – und deshalb ebenso wertvoll. Für den TSV Essingen geht es in diesen Wochen darum, aus einer soliden Hinrunde einen belastbaren Frühling zu formen: oben dranbleiben, ohne sich zu verlieren – und die 31 Punkte nicht als Zwischenstand zu betrachten, sondern als Auftrag.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________