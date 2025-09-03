TSV Essingen kassiert späten Ausgleich, Normannia Gmünd verliert noch

Der heutige Abschluss des 6. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg bot packende Spiele, dramatische Wendungen und wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze. Während Mannheim und Essingen weiter vorneweg marschieren, sammelten die Kellerkinder wichtige Zähler.

Vor stimmungsvoller Kulisse erwischte der VfR Aalen den besseren Start. In der 28. Minute traf Benjamin Kindsvater zur Führung für die Gäste. Nach der Pause kam Göppingen deutlich stärker aus der Kabine: Adrian Freiwald glich in der 48. Minute aus und brachte sein Team zurück ins Spiel. In der Schlussphase wurde es hitzig – in der 88. Minute sah Oguzhan Kececi die Rote Karte, sodass Göppingen die Partie in Unterzahl beendete. Trotz numerischer Unterlegenheit verteidigte der Gastgeber den Punkt mit Leidenschaft. ---

Vor 650 Zuschauern erlebte Ravensburg ein echtes Auf und Ab. Daniele Gabriele brachte die Hausherren in der 19. Minute in Führung, ehe Nicolas Jann nach 31 Minuten auf 2:0 erhöhte. Doch Singen kämpfte sich zurück: Albert Malaj verwandelte in der 38. und 41. Minute zwei Foulelfmeter zum Ausgleich. Der entscheidende Treffer fiel in der 65. Minute erneut vom Punkt – wieder war es Daniele Gabriele, der die Nerven behielt und Ravensburg den zweiten Saisonsieg bescherte. ---

Reutlingen setzte ein Ausrufezeichen in der Fremde. Ein früher Treffer von Yannick Toth in der 16. Minute reichte, um drei Punkte aus Denzlingen mitzunehmen. Die Gastgeber kämpften tapfer, fanden aber keine Mittel, um die kompakte Reutlinger Defensive zu überwinden. ---

Die TSG Backnang feierte einen knappen, aber umso wichtigeren Heimsieg. Julian Geldner traf bereits in der 3. Minute zur Führung, die die Gastgeber trotz Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte für Charalambos Parharidis in der Schlussminute über die Zeit brachten. Villingen drückte auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder an der kompakten Defensive der Hausherren. ---

Oberachern nutzte den Heimvorteil aus. Nico Huber erzielte in der 30. und 53. Minute die ersten beiden Treffer, bevor Cristian Gilés Sanchez in der 61. Minute für Neckarsulm verkürzte. Den Schlusspunkt setzte Jan Burkart in der Nachspielzeit mit dem 3:1. Oberachern steht damit in der Tabelle auf Rang fünf. ---

In einem hochdramatischen Spiel sicherte sich der VfR Mannheim in der Nachspielzeit den Auswärtssieg. Enes Olgun Tubluk brachte die Gäste früh in Führung (11.), bevor Levin Kundruweit in der 82. Minute ausglich. In der 90.+7 Minute war es Christian Kuhn, der die Mannheimer jubeln ließ. Eine Rote Karte für Nils Staiger in der 60. Minute schwächte Gmünd. ---

Nöttingen zeigte sich von seiner besten Seite und landete einen klaren Heimsieg. Benedikt Fassler eröffnete den Torreigen in der 11. Minute, ehe Salvatore Catanzano (23., 76.) und Tasos Leonidis (41.) nachlegten. Der Karlsruher SC II musste die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Bekem Can Bicki in Unterzahl beenden. ---

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach. Pforzheim ging kurz vor der Pause durch Dominik Salz in Führung, doch nach der Pause drehte Essingen auf: Niklas Groiß (57.) und Janik Wiedmann per Foulelfmeter (69.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße. In der Nachspielzeit bewahrte Tim Schwaiger die Pforzheimer vor der Niederlage – ebenfalls vom Punkt. ---

Bissingen und Hollenbach trennten sich unentschieden. Inas Music brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung, ehe die Hausherren in der 53. Minute den Ausgleich erzielten. Für Bissingen war es der dritte Punkt der Saison, der aber nichts daran ändert, dass die Mannschaft Tabellenletzter ist.