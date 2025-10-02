TSV Essingen: "Irgendwie liegen sie uns nicht"

Bereits am morgigen Freitag (14 Uhr) empfängt der TSV Essingen den FSV Hollenbach in der Oberliga und peilt auch vor heimischer Kulisse mal wieder einen Dreier an.

Am vergangenen Wochenende zeigte der TSV in Backnang einmal mehr große Moral: Trotz zwischenzeitlichem Rückstand drehte die Köpf-Elf die Partie noch zu einem 3:2-Sieg. Nach zehn Spielen stehen die Essinger damit bei 20 Punkten und belegen Rang drei der Tabelle. Nun wartet mit dem FSV Hollenbach der nächste Gegner. Die Gäste haben bislang zwölf Zähler gesammelt und rangieren aktuell auf Platz zehn.

Trainer Simon Köpf erklärt, worauf es am Freitag ankommt: „Hollenbach hat viele bewegliche, schnelle Spieler. Diese Geschwindigkeit müssen wir in den Griff bekommen.“ Neben Torjäger Hannes Scherer hebt Köpf auch Marco Specht hervor, der bereits drei Treffer erzielt hat.

Die Bilanz gegen Hollenbach liest sich aus Essinger Sicht bislang negativ: Die vergangenen drei Oberligaduelle gingen verloren, das Heimspiel der letzten Saison sogar mit 0:4. „Irgendwie liegen sie uns nicht. Wir hatten bisher immer Probleme, gegen Hollenbach unser Leistungsmaximum abzurufen“, so Köpf. Dennoch geht er zuversichtlich in die Partie: „Wir möchten das positive Gefühl aus der Schlussphase in Backnang mitnehmen und unbedingt mal wieder ein Heimspiel gewinnen.“

Nicht zur Verfügung stehen weiterhin die langzeitverletzten Spieler sowie Julian Biebl. Fraglich sind zudem die Einsätze von Lennart Ruther und Patrick Auracher. Der frühe Anstoß am Freitag ist für Köpf zusätzlicher Anreiz: „Mit einem Sieg kann man das Wochenende ganz anders genießen. Das wollen wir unbedingt schaffen.“