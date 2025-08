TSV Essingen: "In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor"

Der TSV Essingen belohnt sich am ersten Oberliga-Spieltag für einen starken Auftritt und gewinnt mit 2:1 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Neuzugang Benjamin Dudda trifft spät nach glänzender Vorarbeit von Erman Kilic.

Nach einer halben Stunde die erste gefährliche Situation der Gäste: Julian Biebl klärte gegen Max Stumm in höchster Not als letzter Mann. Kurz darauf war Bleart Dautaj nach einem Freistoß völlig frei, vergab aus knapp acht Metern zentral vor dem Tor aber kläglich.

Nicht einmal fünf Minuten war die neue Oberligasaison alt, da durften die Essinger bereits das erste Mal jubeln. Neuzugang Leon Leuze machte sich nach einem Steckpass von Erman Kilic auf und davon, umkurvte Torwart Sven Burkhardt und schob zum 1:0 ein. Die Gastgeber kontrollierten in der Folge die Partie mit viel Ballbesitz, Bissingen stand tief und lauerte auf Umschaltmomente. In der 19. Minute ein toller Diagonalpass von Besnik Koci auf Janik Wiedmann, der wiederum Kilic in Szene setzte. Dessen Flanke landete im Rückraum bei Leuze, der mit seinem Schuss nur knapp den Doppelpack verpasste.

Strittiger Elfmeter

Um die 40. Minute dann eine kurze Druckphase der Bissinger: Zunächst parierte Jerome Weisheit den Schuss von Alexander Götz im kurzen Eck. Kurz darauf kratzte Wiedmann einen Kopfball von Dautaj gerade so von der Linie und ein paar Sekunden später zeigte Schiedsrichter Stefan Fimpel nach einem Zweikampf zwischen Kilic und einem Bissinger auf den Elfmeterpunkt. Eine Entscheidung, die für Unverständnis im Essinger Lager führte, denn eher war es Kilic, der gefoult wurde. Dautaj war es egal. Er verwandelte mit einem platzierten Strafstoß zum 1:1.

„Wir haben in der ersten Halbzeit richtig gut Fußball gespielt, hatten ein klares spielerisches Übergewicht und uns einige Chancen erarbeitet, waren aber nicht zwingend genug. Dann geraten wir einmal nach einem Standard ins Schwimmen und am Ende gibt es den Elfmeter“, so Trainer Simon Köpf zum Verlauf des ersten Durchgangs.

Essingen erhöht den Druck

Nach dem Seitenwechsel war der TSV weiterhin tonangebend, wurde nun aber auch zielstrebiger in Richtung Tor. Patrick Auracher köpfte nach Kocis Eckball drüber (54.) und Blend Etemi traf nach schöner Vorarbeit von Kilic das Lattenkreuz (58.). Die einzig richtig gefährliche Aktion der Gäste gab es in der 68. Minute zu sehen: Stumm steuerte von der linken Seite frei auf Weisheit zu und war in einer guten Schussposition, schloss aber viel zu schwach ab.

Köpf lobte seine Mannschaft: „In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Wir haben es

richtig gut gemacht und das Tor war eine Frage der Zeit mit dem Druck, den wir aufbauen konnten.“

Die starke rechte Seite entscheidet das Spiel

Vor allem über die rechte Seite machte der TSV unaufhörlich mächtig Dampf. Wiedmann und Kilic zeigten ein herausragendes Spiel. In der 78. Minute flankte Wiedmann butterweich auf den Fuß von Niklas Groiß, der den Ball aber volley deutlich über das Tor setzte. Den Freistoß von Koci konnte Burkhardt parieren (82.), doch in der 84. Minute belohnten sich die Essinger für den couragierten Auftritt: Kilic überlief seinen Gegenspieler und spielte den Ball mustergültig auf den langen Pfosten, wo der eingewechselte Benjamin Dudda den anspruchsvoll zu nehmenden Ball zum 2:1 über die Linie drückte.

„Es freut mich umso mehr, dass wir das umgesetzt haben, am langen Pfosten durchzulaufen. Benni macht in seinem ersten Pflichtspiel bei den Aktiven gleich den Siegtreffer, das ist überragend.“

Damit kann der TSV Essingen nach dem erfolgreichen Auftakt am kommenden Wochenende mit Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel beim FC 08 Villingen reisen.