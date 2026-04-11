TSV Essingen: "Ich weiß nicht, wie er ihn rausgeholt hat"

– Foto: Y. Le Madon

Die Erfolgsserie des TSV Essingen hält an: Gegen die TSG Backnang gewann die Köpf-Elf in der Oberliga etwas glücklich mit 2:1. Matchwinner war unter anderem Torwart Jerome Weisheit, der mit einer Glanzparade in der Nachspielzeit die drei Punkte festhielt.

Nach diesem Erfolg hat der TSV Essingen 49 Punkte nach 27 Spielen auf dem Konto. Damit sammelte die Mannschaft bereits einen Zähler mehr als im Vorjahr und hat zudem schon jetzt mit 46 Toren genauso viele erzielt wie in der gesamten vergangenen Saison. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs, was wir in dieser Saison erreicht haben“, so Trainer Simon Köpf.

Backnang zunächst besser

Die Essinger Startelf zeigte drei Änderungen: Die verletzten Blend Etemi und Niklas Groiß wurden durch Max Neunhoeffer und Benjamin Dudda ersetzt. Darüber hinaus war Patrick Funk wieder fit und spielte für Julian Biebl.

Die Gäste kamen gut in die Partie und erzielten bereits nach 13 Minuten ein Tor, der Schiedsrichter-Assistent entschied jedoch auf Abseits – eine knappe Entscheidung. Kurz darauf vergab die TSG nach einem Eckball eine Riesenchance, ehe Fabijan Domic in der 16. Minute nach Vorarbeit von Lukas Hornek das 0:1 erzielte.

„Wir hatten wenig Zugriff, sind kaum in die Zweikämpfe gekommen. Backnang war die deutlich bessere Mannschaft und ging folgerichtig in Führung“, so Köpf zum Verlauf der Anfangsphase.

Essingen steigert sich

Anschließend wurden die Gastgeber etwas besser, ohne zunächst gefährlich zu werden. Doch nach 37 Minuten gelang dem TSV dennoch der Ausgleich: Nach einer Flanke von der rechten Seite klärte Backnangs Torwart Maurice Brauns den Ball vor die Füße von Gökalp Kilic, der keine Mühe hatte, zum 1:1 einzuschieben.

„Es war unser erster guter Spielzug und direkt machen wir das Tor“, so Köpf.

Kurz darauf hätte Funk sogar fast das 2:1 erzielt, seine Direktabnahme nach Kopfballvorlage von Lennart Ruther strich aber knapp am Pfosten vorbei.

Köpf stellt um

Zur zweiten Halbzeit brachte Köpf Julian Biebl im defensiven Mittelfeld, Patrick Funk agierte fortan als rechter Außenverteidiger. Der TSV hatte nun gegen eher defensiv orientierte Gäste viel Ballbesitz, kam immer wieder in die Nähe des Tores, wurde aber nicht zwingend.

Doch erneut zeigten sich die Essinger effizient: Gökalp Kilic schickte Erman Kilic auf der rechten Seite, der sich im Strafraum fein durchsetzte und für Jannik Pfänder querlegte, der platziert zum 2:1 einschob.

Backnang warf anschließend noch einmal alles nach vorne und hatte in der 92. Minute die dicke Gelegenheit zum Ausgleich, doch Jerome Weisheit lenkte den Kopfball von Domic spektakulär an die Latte. „Ich weiß nicht, wie er ihn rausgeholt hat. Eine wahnsinnige Parade“, so Köpf zur Glanztat seines Torwarts.

Unter dem Strich zog Essingens Trainer folgendes Fazit: „Es war ein glücklicher Sieg. Ein Unentschieden wäre wahrscheinlich leistungsgerecht gewesen.“

Somit hat der TSV Essingen nun fünf der vergangenen sechs Spiele gewonnen und festigt Platz drei. Am kommenden Wochenende gastiert der TSV in Hollenbach.



