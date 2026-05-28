TSV Essingen: "Ich gehe mit Vorfreude ins letzte Spiel"

– Foto: Y. Le Madon

Der TSV Essingen möchte am kommenden Samstag gegen den SSV Reutlingen (15.30 Uhr) noch einmal an den starken Auftritt in Nöttingen anknüpfen und die beste Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte positiv abrunden.

Unter dem Strich wird die erfolgreichste Saison der Essinger Vereinsgeschichte zu Buche stehen, wenn am Samstagabend in der Essinger Carento-Arena der Schlusspfiff gegen den SSV Reutlingen ertönt ist.

„Ganz wichtig ist es nicht, welcher Tabellenplatz es genau wird. Dennoch wollen wir auf jeden Fall unter den ersten fünf bleiben“, sagt Trainer Simon Köpf. Ein Ziel, das der 39-Jährige mit seiner Mannschaft wahrscheinlich selbst in der Hand hat. Der SV Oberachern liegt vor dem letzten Spieltag punktgleich auf Rang sechs, Essingen hat die um drei Treffer bessere Tordifferenz.

Leistung aus Nöttingen bestätigen

In der Vorwoche zeigte der TSV Essingen beim Tabellendritten in Nöttingen wieder sein gewohnt starkes Gesicht und holte beim 1:1 verdientermaßen einen Punkt.

„Wir wollen noch einmal einen ähnlichen Auftritt hinlegen wie in Nöttingen“, sagt Köpf, der anfügt: „Wir möchten die Saison so beenden, wie wir sie über weite Strecken gestaltet haben – überdurchschnittlich gut und mit einem Erfolgserlebnis.“

Einige Spieler werden verabschiedet

Im Rahmen des letzten Heimspiels werden zudem einige Spieler verabschiedet, darunter auch langjährige Leistungsträger.

Personell muss der TSV im Spiel gegen Reutlingen auf mehrere Akteure verzichten. Nicht auf dem Platz mitwirken werden Yusuf Coban, Julian Biebl, Benjamin Dudda, Max Neunhoeffer, Daniel Schelhorn, Daniel Bux und Blend Etemi.

Mit dem SSV erwartet den TSV eine Mannschaft, die durch eine gute Rückrunde souverän den Klassenerhalt geschafft hat.

Köpf sagt über die Marschroute für die Partie: „Reutlingen hat große individuelle Klasse auf verschiedenen Positionen. Es kommt darauf an, dass wir wieder kompakt auftreten. Wir müssen mannschaftlich geschlossen verteidigen, dürfen die Räume nicht zu groß werden lassen. Darüber hinaus wollen wir fußballerisch gut nach vorne spielen.“

Vorfreude auf die Pause

Auch auf die Zeit nach dem letzten Spiel freut sich der Essinger Trainer: „Ich gehe mit Vorfreude ins letzte Spiel, um danach in die wohlverdiente Sommerpause zu gehen und auch mal abschalten zu können.“