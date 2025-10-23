TSV Essingen: "Ich erwarte eine interessante, packende Begegnung"

Schöne Ausgangslage vor dem 14. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg: Der Tabellenvierte TSV Essingen reist zum punktgleichen Dritten, dem FV Ravensburg.

Beide Mannschaften spielen bislang eine hervorragende Saison und befinden sich aktuell in einem positiven Lauf. Während Ravensburg die vergangenen fünf Ligaspiele allesamt gewinnen konnte, ist auch der TSV seit vier Partien ungeschlagen. In der laufenden Runde mussten sich die Essinger bislang lediglich den Topteams aus Mannheim und Aalen geschlagen geben. Auswärts ist die Mannschaft von Simon Köpf nach sechs Partien noch unbesiegt.

Der Fokus in der Trainingswoche lag vor allem auf dem Spiel mit dem Ball: „Wir wollen unser Spiel weiter verbessern, dominanter werden im eigenen Ballbesitz, sicherer mit dem Ball“, so Köpf, der in dieser Hinsicht bereits beim Heimspiel gegen Karlsruhe eine Steigerung erkannt hat.

Nun wartet mit dem FV Ravensburg ein Gegner, den Köpf schon vor der Saison als Geheimfavoriten bezeichnet hatte. Der Essinger Coach schätzt den kommenden Kontrahenten wie folgt ein: „Sie spielen richtig guten Fußball, versuchen immer wieder flache Lösungen zu finden. Mit Jann und Gabriele haben sie zwei Ausnahmespieler – Jann ist in der jetzigen Form wahrscheinlich einer der besten Spieler der Oberliga.“

Funk kehrt zurück

Im Vergleich zur Vorwoche kehrt Patrick Funk wieder zurück, auch Julian Biebl trainierte unter der Woche wieder mit der Mannschaft. Zur Ausgangslage sagt Köpf: „Ich hoffe, dass wir unsere Ausfälle weiterhin so kompensieren können wie zuletzt. Dann sind wir in der Lage, gut mitzuhalten. Ich erwarte eine interessante, packende Begegnung.“

Anpfiff der Begegnung in Ravensburg ist am Samstag um 15:30 Uhr.