TSV Essingen: "Geil, wenn man in der Oberliga solche Derbys hat"

Am Samstag ist es wieder so weit: Der TSV Essingen trifft in der Oberliga auf den 1. FC Normannia Gmünd. Beide Teams kämpfen noch um den Klassenerhalt. Essingens Trainer Simon Köpf betont die Bedeutung der Partie und wünscht sich auch in der Zukunft viele Oberligaderbys.

Gemischte Gefühle hat Simon Köpf beim Rückblick auf das Spiel am vergangenen Wochenende in Nöttingen. Einerseits lobt er die kämpferisch und läuferisch sehr gute Vorstellung, andererseits findet er aber auch klare Kritikpunkte: „Wir hatten oft gute Ansätze, die wir aber nicht sauber zu Ende gebracht haben. Da hätten wir mehr daraus machen müssen.“ Auf der anderen Seite hebt Köpf aber auch die glänzende Vorstellung seines Torwarts Jerome Weisheit hervor, der mehrmals überragend parierte. „Jerome ist schon seit Wochen bockstark“, sagt Köpf über Weisheit, der unter dem Strich der Garant für den Punktgewinn beim starken FC Nöttingen war.

Mit Blick auf die Partie am kommenden Samstag sagt Köpf: „Den Punkt wollen wir vergolden, indem wir Gmünd zu Hause schlagen. Dann können wir einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.“

Personell kann Köpf fast aus dem Vollen schöpfen. Tim Seifert und Lennart Ruther fallen aus und der Einsatz von Besnik Koci ist fraglich. Darüber hinaus sind alle Mann an Bord. Die Essinger können nach drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen selbstbewusst ins Spiel gehen, müssen sich aber auf einen Gegner einstellen, der ebenfalls mit breiter Brust in der Carento Arena aufschlagen wird. Köpf sagt über die aktuelle Form der Normannia: „In Oberachern 3:0 zu gewinnen, ist ein klares Zeichen. Sie sind brutal gut drauf, vor allem die Molinari-Brüder sind in bestechender Verfassung. Sie sind eine sehr geschlossene Mannschaft, die taktisch schon immer den gleichen Ansatz verfolgt. Man sieht, dass die Abläufe passen. Es wartet eine richtig gute Mannschaft auf uns.“

Da die Normannia gern über den ganzen Platz eins gegen eins spielt, liegt der Schlüssel für den Essinger Trainer in den Zweikämpfen: „Die direkten Duelle muss man gewinnen. Sie sind eine sehr zweikampfstarke Truppe. Da gilt es, voll dagegen zu halten. Darüber hinaus wollen wir unsere Stärken einbringen. Wir sollten uns trauen, Fußball zu spielen und möchten unsere Geschwindigkeit und Entschlossenheit auf den Platz bekommen.“

Im Hinspiel gewann der TSV Essingen in Gmünd mit 3:2. Wenn Köpf an dieses Spiel zurückdenkt, kommt ihm vor allem ein Treffer in den Sinn: „Da denke ich direkt an das Freistoßtor von Besnik Koci, das war brutal.“ Generell sind die Nachbarschaftsduelle für den 38-Jährigen immer etwas Besonderes: „Es ist einfach geil, wenn man in der Oberliga solche Derbys hat. Deshalb wünsche ich mir auch, dass Normannia, Aalen und wir in der Oberliga bleiben und vielleicht von unten irgendwann noch Zuwachs kommt. Es sind weniger weite Anfahrten und deutlich mehr Zuschauer.“

Darüber hinaus stellt Köpf das gute Verhältnis mit der Normannia heraus: „Es ist ein sehr respektvoller Umgang miteinander. Zlatko Blaskic und ich verstehen uns gut und ich glaube, so ist es auch unter den Spielern. Trotz allem ist es auf dem Platz ein Derby und da will jeder gewinnen und zeigen, wer die beste Mannschaft im Ostalbkreis ist.“