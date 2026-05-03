TSV Essingen: "Für uns war es ein glücklicher Punkt"

– Foto: Y. Le Madon

Trotz personellem Engpass holt der TSV Essingen beim 1:1 in der Oberliga bei der U23 des Karlsruher SC einen Punkt. Lirim Hoxha trifft in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich.

Die Partie auf dem Rasenplatz neben dem Wildparkstadion begann direkt mit einem Warnschuss von KSC-Stürmer Bekem Can Bicki, der nach nur wenigen Sekunden aus der Distanz ganz knapp vorbeischoss. Die Anfangsphase gehörte anschließend klar den Hausherren, wie auch Essingens Trainer Simon Köpf anerkannte: „Wir sind schwer reingekommen, der KSC war sehr dominant mit seinem Pressing. Wir hatten ein schlechtes Positionsspiel, kaum Zugriff und waren nicht so richtig auf dem Platz.“

Verdienter Rückstand

Nachdem Patrick Funk in der 17. Minute noch auf der Linie klären konnte, schlug der Ball zwei Zeigerumdrehungen später im Essinger Tor ein: Der Eckball von Danyal Zor ging ohne weitere Berührung ins lange Eck zum 1:0.

Kurz vor der Pause hatte Niklas Behr den zweiten Treffer für Karlsruhe auf dem Fuß, schoss aber am Tor vorbei. Köpf erkannte einen „absolut verdienten Rückstand“ zur Halbzeit.

Hoxha trifft nach Einwechslung

Auch die erste Gelegenheit im zweiten Abschnitt gehörte den Gastgebern, doch Devin Sür köpfte in der 58. Minute haarscharf am Tor vorbei. Stattdessen kam der TSV in der 66. Minute zum Ausgleich: Von Niklas Groiß sprang der Ball im Sechzehner zu Lirim Hoxha, der schnell reagierte und die Kugel per Kopf zum 1:1 über die Linie drückte. „In der zweiten Halbzeit waren wir etwas besser – ohne zu glänzen“, analysierte Köpf die Leistung seiner Mannschaft.

KSC verpasst den Sieg

Näher dran am Lucky Punch waren anschließend die Karlsruher, die in der 85. Minute noch einmal eine gute Möglichkeit verbuchen konnten, doch Jerome Weisheit war schnell unten und parierte. Köpf zog folgendes Fazit: „Für uns war es heute ein glücklicher Punkt, den wir gerne mitnehmen.“

Nachdem an der Tabellenspitze der Oberliga bereits alles klar ist, scheint es um Platz drei nun einen Dreikampf zu geben. Momentan liegt der TSV Essingen in der Pole Position, zwei Punkte dahinter lauert der FC Nöttingen. Drei Zähler hinter dem TSV steht der FV Ravensburg, der am kommenden Samstag um 14.30 Uhr zum direkten Duell in der Carento-Arena aufschlagen wird.



