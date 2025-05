TSV Essingen: fünf Verabschiedungen und ein Unentschieden

Bereits vor dem Anpfiff wurden mit Tim Ruth, Lukas Rösch, Felix Nierichlo, Dean Melo und Tim Seifert fünf Spieler verabschiedet. Ruth, der nach 13 Jahren TSV Essingen in Hofherrnweiler eine neue sportliche Herausforderung sucht, spielte von Anfang an, musste jedoch nach 23 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für Rösch geht das Kapitel Essingen nach fünf Jahren zu Ende, Nierichlo trug sechs Saisons das Essinger Trikot. Melo spielte vier Jahre für den TSV und schnürt die Fußballschuhe ab Sommer für den VfR Aalen. Seifert wechselt nach zwei Jahren zum Ligakonkurrenten VfR Mannheim.

In der 38. Minute wurde Jannik Pfänder nach einer Flanke von Melo gefoult, Schiedsrichter Gregor Wiederrecht zeigte auf den Elfmeterpunkt. Rösch trat an und verwandelte souverän zum 1:0. Beinahe hätte Rösch kurz vor der Pause den Doppelpack geschnürt, nach Vorarbeit von Pfänder strich sein Abschluss knapp am Pfosten vorbei.

Auf dem Feld zeigten die Essinger von Beginn an, dass sie gewillt sind, in ihrem letzten Heimspiel noch einmal einen überzeugenden Auftritt hinzulegen. Die noch um den Klassenerhalt kämpfenden Ravensburger hatten nach drei Minuten durch den Kopfball von Daniele Gabriele die erste Gelegenheit, der Ball ging am Tor vorbei. Anschließend entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, die Gäste rannten an, der TSV verteidigte diszipliniert und lauerte auf Kontersituationen.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Gabriele die große Gelegenheit zum Ausgleich, doch Jerome Weisheit parierte den Abschluss aus kurzer Distanz stark, der auch beim darauffolgenden Eckball und dem Kopfball von Felix Schäch zur Stelle war und den Einschlag verhinderte. Auf der anderen Sete erkämpfte sich Alessandro Abruscia den Ball, Melo legte quer für Erman Kilic, der aus kurzer Distanz an Torwart Ramon Castellucci scheiterte.

In der 70. Minute zeigte der Unparteiische dann erneut auf dem Elfmeterpunkt: Nicolas Jann dribbelte quer durch den Sechzehner, blieb dabei an Patrick Funk hängen und kam zu Fall. Gabriele übernahm den folgenden Strafstoß und traf zum 1:1.

Doch das Ergebnis reichte den Gästen nicht, die unbedingt einen Sieg brauchten, um am letzten Spieltag noch die Chance zu haben, auf einen Nichtabstiegsplatz zu springen. Entsprechend investierte Ravensburg in die Offensive und es entwickelte sich in der Schlussphase ein unterhaltsamer Schlagabtausch. In der 90. Minute war es erneut Weisheit, der mit einer starken Parade einen Ravensburger Treffer vereitelte, für Essingen scheiterte Melo in der 91. Minute zunächst an Castellucci und traf kurz danach mit einem Kopfball nach Seiferts Flanke ins Tor, doch die Fahne des Assistenten war oben – Abseits!

So blieb es unter dem Strich beim Remis. Damit bleibt der TSV Essingen im sechsten Ligaspiel in Folge ungeschlagen, während Ravensburg nun sicher auf dem 14. Platz über die Ziellinie geht und damit auf die TSG Balingen in der Aufstiegsrelegation hoffen muss, um in der Liga bleiben zu dürfen.