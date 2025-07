TSV Essingen: "Es wird ein harter Brocken"

Der Oberligist TSV Essingen empfängt am morgigen Donnerstag den TSV Oberensingen zur ersten Pokalrunde in der Carento-Arena. Trainer Simon Köpf warnt vor dem Gegner, sieht seine Mannschaft aber gut gewappnet.

Es ist ein Déjà-vu-Erlebnis für alle Beteiligten der beiden Vereine, die auch in der vergangenen Saison bereits aktiv waren. Vor ziemlich genau einem Jahr empfing der Oberligist TSV Essingen den Verbandsligisten TSV Oberensingen zur ersten Pokalrunde. Aufgrund einer Veranstaltung auf dem Sportgelände in Oberensingen wurde das Heimrecht seinerzeit getauscht, Essingen gewann durch einen späten Treffer von Patrick Auracher mit 1:0.

Und in diesem Jahr? Wieder wurde die Begegnung der beiden Teams ausgelost, wieder ist der Platz in Oberensingen belegt. Also wird erneut in Essingen gespielt. Bezüglich der Bedeutung der Partie sagt Trainer Simon Köpf: „Wir wollen einen positiven Pflichtspielstart hinlegen und unbedingt gewinnen. Klar hat es nicht die Gewichtung wie die Runde, denn die Chance, den Pokal zu gewinnen, ist schon gering. Das ist unterklassigen Vereinen in den vergangenen Jahren fast nie gelungen, da müssten schonen wir schon eine außergewöhnliche Saison spielen.“

Insgesamt zeigt sich der 38-Jährige mit den Eindrücken der Vorbereitung zufrieden: „Wir sind fit, können viel laufen, viele Sprints ziehen. Defensiv haben wir schon gute Abläufe, das hat uns in den vergangenen Jahren immer stark gemacht.“