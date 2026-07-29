TSV Essingen: "Es wird ein bis zwei Härtefälle geben"

Nach knapp sechs Wochen Vorbereitung wird es für den TSV Essingen ernst. Am Samstag (15.30 Uhr) startet der Oberligist mit dem WFV-Pokalspiel beim Landesligisten TSV Köngen in die Pflichtspielsaison.
Am gestrigen Dienstag bestritt der TSV Essingen sein letztes Testspiel in der Carento-Arena gegen die SF Dorfmerkingen. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft zeigte sich Trainer Simon Köpf einverstanden: „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Es ging unter anderem darum, dass die Spieler, die momentan etwas hinten dran sind, nochmal über 90 Minuten gehen.“
Darüber hinaus kamen einige U19-Spieler zum Einsatz. „Auch diese Jungs haben es gut gemacht. In dieser Konstellation werden wir wahrscheinlich nie wieder gemeinsam auf dem Platz stehen.“
Abele verletzt sich am Knie
Ein Doppelschlag des Verbandsligisten innerhalb weniger Minuten sorgte nach knapp einer halben Stunde für den 0:2-Halbzeitstand. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Neuzugang Jannik Oettinger den Anschlusstreffer. Nach dem 1:3 war es Lennart Ruther, der noch einmal verkürzen konnte, ehe Dorfmerkingen kurz vor Schluss den 4:2-Endstand herstellte.
Einziger Wermutstropfen des Abends war die womöglich schwere Knieverletzung von Manuel Abele. Dafür gibt es bei anderen Spielern positive Nachrichten: Dominik Gebel, Simon Gruber und Blend Etemi sollen zeitnah wieder ins Training einsteigen.
Im Pokal bei starkem Landesligist
Mit dem TSV Köngen wartet zum Pflichtspielauftakt eine anspruchsvolle Aufgabe: „Sie haben individuelle Klasse. Die Mannschaft hat ihre Qualitäten über die komplette vergangene Saison unter Beweis gestellt“, sagt Köpf über den Vize-Meister der Landesliga, der den Aufstieg in die Verbandsliga erst in der dritten Relegationsrunde verpasste.
Im Vergleich zum Testspiel dürfte Köpf zum Pflichtspielauftakt wieder auf seine Stammkräfte setzen. „Es wird ein bis zwei Härtefälle geben“, sagt Köpf über die Auswahl seiner Anfangsformation.
Viel spricht dafür, dass der TSV mit einer Dreierkette auflaufen wird, die aber im Spielaufbau immer wieder zu einer Viererkette werden kann. Köpf sieht seinen Kader für die geplante taktische Flexibilität gut aufgestellt: „Wir sind gerade auf dieser Position sehr gut und breit aufgestellt, haben viele Spieler, die diese Rollen in der Dreierkette spielen können.“
Sollte der TSV Essingen das Spiel erfolgreich bestreiten, wartet einige Tage später der Sieger aus dem Duell SV Fellbach gegen TSGV Waldstetten.