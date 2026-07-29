TSV Essingen: "Es wird ein bis zwei Härtefälle geben" Der Oberligist TSV Essingen muss in der 2. Runde des WFV-Pokals zum Landesligisten TSV Köngen. Das gestrige Testspiel gegen den Verbandsligisten Sportfreunde Dorfmerkingen geht mit 2:4 verloren. von pm · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Nach knapp sechs Wochen Vorbereitung wird es für den TSV Essingen ernst. Am Samstag (15.30 Uhr) startet der Oberligist mit dem WFV-Pokalspiel beim Landesligisten TSV Köngen in die Pflichtspielsaison.

Gestern, 18:30 Uhr TSV Essingen TSV Essingen Sportfreunde Dorfmerkingen Sportfreunde Dorfmerkingen 2 4 Abpfiff Am gestrigen Dienstag bestritt der TSV Essingen sein letztes Testspiel in der Carento-Arena gegen die SF Dorfmerkingen. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft zeigte sich Trainer Simon Köpf einverstanden: „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Es ging unter anderem darum, dass die Spieler, die momentan etwas hinten dran sind, nochmal über 90 Minuten gehen.“

Darüber hinaus kamen einige U19-Spieler zum Einsatz. „Auch diese Jungs haben es gut gemacht. In dieser Konstellation werden wir wahrscheinlich nie wieder gemeinsam auf dem Platz stehen.“ Abele verletzt sich am Knie Ein Doppelschlag des Verbandsligisten innerhalb weniger Minuten sorgte nach knapp einer halben Stunde für den 0:2-Halbzeitstand. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Neuzugang Jannik Oettinger den Anschlusstreffer. Nach dem 1:3 war es Lennart Ruther, der noch einmal verkürzen konnte, ehe Dorfmerkingen kurz vor Schluss den 4:2-Endstand herstellte. Einziger Wermutstropfen des Abends war die womöglich schwere Knieverletzung von Manuel Abele. Dafür gibt es bei anderen Spielern positive Nachrichten: Dominik Gebel, Simon Gruber und Blend Etemi sollen zeitnah wieder ins Training einsteigen.

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr TSV Köngen TSV Köngen TSV Essingen TSV Essingen 15:30 PUSH