TSV Essingen: „Es war irgendwie der Wurm drin“

Kein Zugriff, keine Zweikämpfe

Bereits in den ersten Minuten zeigte sich, dass Essingen an diesem Tag nicht ins Spiel fand. „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben keinerlei zweite Bälle gewonnen“, bemängelt Köpf. Hollenbach nutzte diese Unsicherheiten aus und ging in der 20. Minute durch Marco Specht in Führung.

Essingen ohne Reaktion

Auch nach dem Rückstand gelang es Essingen nicht, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. „Bei mir in der Mannschaft war irgendwie der Wurm drin. Wir sind überhaupt nicht ins Laufen gekommen, sind überhaupt nicht ins Spiel reingekommen, also vom Spielerischen her“, erklärt Köpf. Hollenbach spielte konsequent weiter und erhöhte kurz nach der Halbzeitpause auf 2:0. Torschütze war Lorenz Minder in der 50. Minute.

Kein Aufbäumen – zwei späte Gegentreffer

Essingen zeigte keine entscheidende Reaktion, um noch einmal ins Spiel zurückzufinden. In den Schlussminuten nutzte Hollenbach die offene Essinger Defensive und erzielte zwei weitere Treffer. Rico Hofmann traf in der 90. und 90.+3 Minute und sorgte so für den 0:4-Endstand. „Hollenbach hat auch kein gutes Spiel gemacht, würde ich jetzt sagen, aber hat einfach viel besser verteidigt, war viel aggressiver auf die zweiten Bälle und hat dann auch unterm Strich absolut verdient gewonnen“, sagt Köpf.

Deutliche Worte vom Trainer

Die Leistung seiner Mannschaft bewertet Köpf kritisch. „Es war halt einfach von A bis Z einfach von allem viel zu wenig“, stellt er fest. Besonders bemängelt er die mangelnde Zweikampfstärke: „Was mich am meisten gestört hat, war unsere Zweikampfführung und unser Verhalten gegen den Ball, weil das ist einfach was, was man grundsätzlich bringen muss und das haben wir heute komplett vermissen lassen.“ Köpft räumt ein: „Die Niederlage war vielleicht ein, zwei Tore zu hoch, aber absolut verdient."

Nächste Herausforderung: Auswärtsspiel in Balingen

Nach dieser Niederlage muss Essingen schnell eine Reaktion zeigen, denn am kommenden Wochenende steht die nächste schwere Aufgabe an. Am Samstag, den 15. März, trifft das Team auf die TSG Balingen, die als Tabellenzweiter um den Aufstieg kämpft.

„Wir haben unterm Strich absolut verdient verloren heute“, resümiert Köpf. Gegen Balingen wird eine klare Leistungssteigerung nötig sein, um nicht erneut unter die Räder zu kommen.