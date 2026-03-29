TSV Essingen: "Es war ein richtig gutes Oberligaspiel"

– Foto: Jonas Maier

Der TSV Essingen bleibt auf Erfolgskurs: Im Topspiel der Oberliga gegen den SV Oberachern behält die Köpf-Elf mit 1:0 die Oberhand und festigt damit Platz drei.

Trainer Simon Köpf musste seine Startelf im Vergleich zum Derby auf zwei Positionen verändern: Für den gesperrten Leon Leuze begann Tom König, für den verletzten Janik Wiedmann rückte Max Neunhoeffer in die Mannschaft. „Sie haben sich das beide über die vergangenen Wochen verdient, die Chance von Anfang an zu bekommen“, erklärte Köpf.

Ausgeglichenes Topspiel

Essingen fand gut in die Partie und setzte die ersten Akzente. Nach 23 Minuten prüfte Gökalp Kilic mit einem Freistoß erstmals Gästetorwart Mark Redl. Insgesamt entwickelte sich eine intensive Begegnung auf hohem Niveau. „Es war ein richtig gutes Oberligaspiel. Beide Mannschaften wollten viel spielerisch lösen“, so Köpf.

Mit zunehmender Spieldauer übernahm Oberachern mehr die Kontrolle und drückte die Gastgeber phasenweise in die eigene Hälfte. Wirklich zwingend wurde es jedoch selten – auch weil Essingen defensiv stabil blieb. „In dieser Phase war Oberachern am Drücker“, sagte Köpf.

Joker Dudda sofort wichtig

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste zunächst mehr vom Spiel. Dann kam Benjamin Dudda – und war sofort entscheidend: Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung wurde er am Strafraum angespielt und steckte auf Niklas Groiß durch, der mit einem trockenen Flachschuss zum 1:0 erfolgreich war (61.).

Der Treffer gab Essingen spürbar Aufwind. Die Hausherren hätten in der Folge sogar nachlegen können, ließen jedoch mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt. „Da müssen wir den Sack eigentlich zu machen“, so Köpf.

In der Schlussphase erhöhte Oberachern noch einmal den Druck und wurde auch gefährlich, während Essingen vermehrt Kontermöglichkeiten hatte. Ein Treffer sollte jedoch nicht mehr fallen und so blieb es beim knappen Sieg für die formstarken Essinger.

Serie hält weiter an

„Wir sind hochzufrieden mit den drei Punkten gegen so einen starken Gegner“, sagte Köpf nach der Partie. Mit dem vierten Sieg in Serie bleibt der TSV Essingen im Jahr 2026 weiterhin ungeschlagen



