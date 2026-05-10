TSV Essingen: "Er war die ärmste Sau auf dem Platz"

– Foto: Y. Le Madon

Gebrauchter Nachmittag für den TSV Essingen: Das Topspiel der Oberliga gegen den FV Ravensburg entwickelte sich zu einer einseitigen Angelegenheit - 0:5. Für Trainer Simon Köpf hatte sich die schwache Leistung bereits in den vergangenen Wochen angebahnt.

Zwei Änderungen gab es in der Essinger Anfangsformation im Vergleich zum Spiel in Karlsruhe: Den verhinderten Jerome Weisheit ersetzte Heiko Schmid, und für Steffen Lang startete Janik Wiedmann, der jedoch in einer offensiveren Rolle agierte.

Nach ausgeglichenen ersten Minuten übernahmen die Gäste langsam das Kommando und gingen nach 21 Minuten in Führung: Yilmaz Daler spielte einen schönen Pass auf Daniele Gabriele, der den Ball gut verarbeitete und mit links zum 0:1 abschloss.

Die Mängelliste von Trainer Simon Köpf am Auftritt seiner Mannschaft war lang: „Wir waren nicht griffig, zu langsam im Spielaufbau, hatten zu große Abstände. Zudem hatten wir sehr viele einfache individuelle Fehler.“

Ravensburg trifft vor und nach der Pause

In der 28. Minute schoss Ravensburgs Simon Schwarz noch vorbei, doch in der 44. Minute erhöhte der FV: Nach einem Ballverlust von Gökalp Kilic ging es schnell in die Spitze, wo Gabriele sich behauptete und mit der Hacke für Luan Kukic ablegte, der Schmid keine Chance ließ und zum 0:2 einschob.

„An ihm lag es sicher nicht. Er war die ärmste Sau auf dem Platz“, so Köpf über Torwart Schmid, der in seinem zweiten Oberligaspiel für den TSV immer wieder von seinen Vorderleuten im Stich gelassen wurde.

Auch der Start in den zweiten Durchgang wurde für den TSV nicht besser: Nach einem Eckball wurde der Ball am langen Pfosten noch einmal in die Mitte gelegt, wo Nesreddine Kenniche keine Mühe hatte, aus kurzer Distanz zum 0:3 einzuschieben.

Kurz darauf klingelte es erneut im Essinger Kasten: Gabriele spielte bei einem Konter mustergültig in den Lauf von Kukic, der wieder eiskalt blieb und zum 0:4 vollendete.

Spannungsabfall schon im Training

Die beste Essinger Gelegenheit sahen die knapp 200 Zuschauer in der 65. Minute: Nach Vorlage von Benjamin Dudda wurde der Schuss von Gökalp Kilic gerade noch geblockt.

Stattdessen schlug es in der 70. Minute zum fünften Mal auf der anderen Seite ein: Kenniche wurde steil geschickt, lief an Schmid vorbei und brachte den Ball aus spitzem Winkel vor das Tor, wo die Klärungsaktion von Besnik Koci im eigenen Tor zum 0:5 endete.

Bei diesem Ergebnis blieb es am Ende. Für Trainer Simon Köpf hatte sich der Auftritt bereits in den vergangenen Wochen angedeutet: „Der Spannungsabfall nach dem Hollenbach-Spiel war krass. Wir haben im Training nicht so gut und konzentriert gearbeitet wie gewohnt. Wenn bei uns ein paar Prozent fehlen, dann reicht es einfach nicht. Da haben wir heute klar unsere Grenzen aufgezeigt bekommen.“

Zwei Auswärtsspiele folgen

Besser machen kann es der TSV Essingen am kommenden Samstag beim Spiel in Singen. „Vielleicht hat es dem ein oder anderen gutgetan, das heute so vor Augen geführt bekommen zu haben“, so die Hoffnung von Köpf, der mit seiner Mannschaft anschließend noch in Nöttingen ran darf, ehe zum Saisonabschluss der SSV Reutlingen in der Carento-Arena gastiert.