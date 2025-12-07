TSV Essingen: "Er hat gesagt, dass er es nicht gesehen hat"

Mit einem Punkt im Gepäck trat der TSV Essingen am gestrigen Samstag die Rückreise nach dem Nachholspiel in der Oberliga beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen an. Trainer Simon Köpf zeigte sich mit dem Ergebnis von 1:1 nicht zufrieden.

Zwei Änderungen nahm Köpf in seiner Startformation vor: Lennart Ruther und Blend Etemi mussten passen, dafür standen Jannik Pfänder und Benjamin Dudda auf dem Platz. Die erste dicke Gelegenheit hatte Patrick Funk nach sieben Minuten, dessen Kopfball gerade so vor der Linie geklärt wurde. Auf der Gegenseite war Tom Österle bei einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite zur Stelle.

Köpf zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Wir waren die klar bessere Mannschaft, haben es richtig gut gemacht.“ In der 23. Minute gewann Janik Wiedmann nach einer Ecke ein Kopfballduell, und Patrick Auracher nahm den Ball aus zehn Metern direkt, verzog jedoch knapp.

Wenig später durften die Essinger dann aber jubeln: Ein herrliches Zuspiel von Julian Biebl erreichte Manuel Abele, der die Kugel unter die Latte zum 0:1 setzte. Der TSV verpasste es in der Folge, die Überlegenheit in weitere Tore umzumünzen, sodass es mit der engen Führung in die Pause ging. „Wir müssen zur Halbzeit eigentlich höher führen“, so Köpf.

Umstrittener Ausgleich

Kurz nach dem Seitenwechsel dann der Ausgleich: Nach einem Eckball parierte Österle zunächst, doch Duc Thanh Ngo staubte aus kurzer Distanz zum 1:1 ab. Vorausgegangen war allerdings ein Zweikampf, bei dem Auracher zu Boden ging: „Er wird klar weggestoßen und kann deshalb den Ball nicht köpfen“, so Köpf, der Schiedsrichter Christian Buschmann ansonsten ein ordentliches Spiel attestierte.

In der Folge war die Partie ausgeglichen mit wenigen Torraumszenen. Den Schuss von Pfänder in der 56. Minute parierte Torwart Sven Burkhardt, und in der 66. Minute verpasste Abele bei einem Konter den letzten genauen Pass. Auf der Gegenseite rettete Funk nach einer Ecke kurz vor der Torlinie.

Und dann war da noch der fragwürdige Schlusspfiff: Auracher schlug den Ball über die Bissinger Abwehrkette, wo Dominik Gebel hätte frei in Richtung Tor laufen können. Doch Buschmann erkannte die Situation nicht und pfiff die Begegnung ab. „Er hat gesagt, dass er es nicht gesehen hat. Das wäre wahrscheinlich das 2:1 gewesen, Dome hätte nur noch auf Alex Paul querlegen müssen“, so Köpf zur letzten Situation des Spiels.

Positives Zwischenfazit

So steht der TSV Essingen zum Jahreswechsel bei 31 Punkten aus 19 Spielen und überwintert auf Platz vier. „Diese Bilanz hätte vor der Saison jeder unterschrieben und überragend gefunden. So sehe ich es auch immer noch. Aber nach dem super Start haben wir hinten raus schon ein paar Punkte liegen lassen, die nicht hätten sein müssen. Wir waren nicht mehr in jedem Spiel in der Defensivarbeit so konsequent. Und wir wollen noch konstanter guten Fußball spielen. Da müssen wir in der Vorbereitung ansetzen.“

Gerade aufgrund der Abgänge hatte der TSV vor der Saison einige Fragezeichen. Doch bislang entpuppt sich der Kader mit den jungen Neuzugängen als sehr stark: „Alles in allem können wir aber mit der Entwicklung sehr zufrieden sein. Wir haben richtig Qualität dazu bekommen, unter anderem mit Leon Leuze und Benni Dudda. In der Breite ist unser Kader in diesem Jahr besser. Wir hatten immer wieder Ausfälle in der Hinrunde und konnten alles kompensieren. Da habe ich großen Respekt vor meiner Mannschaft.“