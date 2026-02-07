TSV Essingen: "Die Testspiele waren nicht sehr gut, aber in Ordnung" Zwei knappe Testspielsiege heute für den Oberligisten TSV Essingen von pm · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Der TSV Essingen hat am heutigen Samstag einen Testspiel-Doppelpack gegen die Nachbarn aus Waldstetten und Hofherrnweiler absolviert. Beide Partien gewann der Oberligist knapp. Der sportliche Leiter Lars Eisenmann zeigt sich mit dem Stand der Vorbereitung zwei Wochen vor dem Saisonstart zufrieden.







Am Vormittag traf der TSV Essingen auf den Landesligisten TSGV Waldstetten. „Wir haben es ordentlich gemacht, hatten aber keine gute Chancenverwertung“, so Lars Eisenmann. Waldstetten ging kurz nach der Pause in Führung, erst in der Schlussphase drehten Youngster Daniel Dambacher und Lirim Hoxha die Partie zum 2:1. Am Nachmittag bot Trainer Simon Köpf dann eine auf allen Positionen veränderte Startelf auf. Gegen den Verbandsligisten aus Hofherrnweiler stand es bereits nach 14 Minuten durch zwei Eigentore sowie einen Treffer von Manuel Abele 3:0. Jermain Ibrahim verkürzte wenig später für die Gäste, ehe Abele seinen Doppelpack zum 4:1 schnürte. Maximilian Klenk verkürzte kurz darauf erneut für die Gäste, sodass es mit einem Spielstand von 4:2 in die Kabinen ging.