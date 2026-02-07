TSV Essingen: "Die Testspiele waren nicht sehr gut, aber in Ordnung"

Der TSV Essingen hat am heutigen Samstag einen Testspiel-Doppelpack gegen die Nachbarn aus Waldstetten und Hofherrnweiler absolviert. Beide Partien gewann der Oberligist knapp. Der sportliche Leiter Lars Eisenmann zeigt sich mit dem Stand der Vorbereitung zwei Wochen vor dem Saisonstart zufrieden.
Am Nachmittag bot Trainer Simon Köpf dann eine auf allen Positionen veränderte Startelf auf. Gegen den Verbandsligisten aus Hofherrnweiler stand es bereits nach 14 Minuten durch zwei Eigentore sowie einen Treffer von Manuel Abele 3:0. Jermain Ibrahim verkürzte wenig später für die Gäste, ehe Abele seinen Doppelpack zum 4:1 schnürte. Maximilian Klenk verkürzte kurz darauf erneut für die Gäste, sodass es mit einem Spielstand von 4:2 in die Kabinen ging.
„Wir haben nach der frühen, deutlichen Führung nachgelassen, waren nicht mehr so präsent“, so Eisenmann, der ein Sonderlob für Abele verteilte: „Manu ist momentan richtig gut drauf. So kann er gern weitermachen.“ Nico Zahner erzielte kurz nach der Pause das 4:3 für Hofherrnweiler, ehe Daniel Bux in der 66. Minute das 5:3 erzielen konnte. Den Schlusspunkt setzte erneut Hofherrnweilers Ibrahim mit dem 5:4 nach 70 Minuten.
Insgesamt zeigt sich Eisenmann mit den Eindrücken der Vorbereitung zufrieden: „Die Jungs sind körperlich in einer guten Verfassung. Die Testspiele waren nicht sehr gut, aber in Ordnung.“
Am kommenden Wochenende absolviert der TSV noch ein Vorbereitungsspiel gegen den SV Waldhausen, ehe am 21. Februar mit dem Auswärtsspiel bei Normannia Gmünd die Oberligasaison wieder Fahrt aufnimmt.