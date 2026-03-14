TSV Essingen: "Die rote Karte kam uns entgegen"

– Foto: Carsten Trebuth

Nach frühem Rückstand und einer Roten Karte für Pforzheim dreht der TSV Essingen im zweiten Durchgang auf und gewinnt am Ende das Oberliga-Heimspiel deutlich mit 5:1.

Dabei erwischten die Essinger, die mit einer im Vergleich zum Spiel in Göppingen unveränderten Startelf aufliefen, einen schlechten Start und gerieten bereits in der vierten Minute durch ein Kopfballtor von Noah Lulic, der eine Flanke von der linken Seite verwerten konnte, mit 0:1 in Rückstand. Nach elf Minuten die erste gute Gelegenheit für die Hausherren: Besnik Koci und Gökalp Kilic spielten es gut über die linke Seite, doch der Querpass von Niklas Groiß wurde gerade noch verteidigt.

Köpf sieht Steigerung in der ersten Halbzeit

Essingens Trainer Simon Köpf zeigte sich mit der Anfangsphase seiner Mannschaft nicht zufrieden: „Wir waren nicht griffig, Pforzheim hat uns hinten reingedrückt. Wir sind dann im Laufe der ersten Halbzeit besser reingekommen und haben es spielerisch ordentlich gemacht.“ In der 22. Minute wurde Groiß im Strafraum gerade noch geblockt. Die Gäste standen aber insgesamt defensiv solide. Ehe eine Szene in der 42. Minute die Statik der Partie veränderte: Cemal Durmus ging mit gestrecktem Fuß gegen Patrick Funk zu Werke und traf dabei den Essinger Mittelfeldspieler. Schiedsrichter Jonathan Woldai entschied auf die Rote Karte für den Pforzheimer.

Essingen dreht das Spiel

Im zweiten Durchgang zeigte sich dann zunächst ein klares Bild: Pforzheim stand in Unterzahl sehr tief, der TSV versuchte Druck zu machen. „Die rote Karte kam uns entgegen. Aber es ist nicht so leicht, gegen zehn Mann zu spielen. Das haben die Jungs heute aber sehr gut gemacht“, so Köpf zum Verlauf im zweiten Durchgang.

Der Ausgleich fiel bereits in der 53. Minute. Blend Etemi kam am rechten Strafraumeck an den Ball und brachte die Kugel scharf vor das Tor, wo Janik Wiedmann mit der Hacke zum 1:1 vollendete. Kurz darauf war das Spiel gedreht: Funk flankte auf den zweiten Pfosten, Etemi köpfte vor das Tor und Lennart Ruther vollstreckte – ebenfalls per Kopf – zum 2:1.

Pforzheim wird wieder offensiver

Die Gäste versuchten nun wieder etwas mehr in die Offensive zu investieren, kamen dabei aber über Ansätze nicht hinaus. Dagegen wurden die Räume für die Gastgeber in der Schlussphase größer – und das wussten die Essinger zu nutzen.

In der 82. Minute gab es nach einem Foul an Leon Leuze Elfmeter. Wiedmann trat an und verwandelte mit seinem fünften Saisontor zum 3:1. In der 85. Minute marschierte Leuze über die linke Seite, der Abpraller landete bei Daniel Bux, der mit einem platzierten Schuss zum 4:1 traf. Den Schlusspunkt setzte Funk in der 90. Minute, der den Ball aus knapp 30 Metern in den Winkel zum 5:1-Endstand setzte.

Köpf sprach im Nachgang von einem „Ergebnis, das einen Tick zu hoch“ ausgefallen sei, lobte seine Mannen aber für die gezeigte Leistung: „Ich bin brutal stolz auf meine Mannschaft. Der Sieg tut unheimlich gut, wir bleiben in diesem Jahr ungeschlagen. Acht Punkte aus den ersten vier Spielen sind ein sehr guter Start.“

Damit bleibt der TSV zunächst auf Platz drei und kann mit breiter Brust zum klaren Spitzenreiter der Oberliga nach Aalen fahren.



