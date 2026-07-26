TSV Essingen: "Die meisten Jungs sind fit durchgekommen"

– Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Der Oberligist TSV Essingen hat einige Tage vor dem Pflichtspielstart einen überzeugenden Sieg gelandet. Gegen die U19 der Stuttgarter Kickers stand am Ende ein 6:0 auf der Anzeigetafel.

Die Vorbereitung auf die vierte Oberligasaison läuft auf Hochtouren, der TSV Essingen scheint gut gerüstet zu sein für die kommenden Aufgaben. Trainer Simon Köpf zeigt sich insgesamt zufrieden: „Die meisten Jungs sind fit durchgekommen. In den Testspielen war vieles gut. Dennoch haben wir sowohl in den defensiven als auch in den offensiven Abläufen noch einige Dinge, die wir verbessern können.“

Drei Spieler sind verletzt

Nicht einsatzbereit sind derzeit Dominik Gebel, Blend Etemi und Simon Gruber. Für alle drei könnte es eng werden bis zum Ligastart bei den Young Boys Reutlingen.

Das Testspiel am gestrigen Samstag gegen die U19 der Stuttgarter Kickers konnte der Oberligist dominant gestalten: „Der Gegner hat hoch und gut gepresst. Aber wir hatten ein sehr gutes Positionsspiel und haben den Ball gut laufen lassen.“ In der Anfangsphase fehlte dem TSV jedoch im letzten Drittel noch die Durchschlagskraft.

Das änderte sich in der Phase vor der Halbzeit: Von der 32. bis zur 45. Minute überrollten die Essinger den Gegner und erzielten fünf Tore.

Den ersten Treffer erzielte Janik Wiedmann nach einem Eckball (32.), kurz darauf schlug der Freistoß von Gökalp Kilic im Tor der Kickers ein (34.). In der 41. Minute gab es nach einem Foul an Erman Kilic Elfmeter, den Wiedmann zum 3:0 verwandelte. In der 44. Minute traf Erman Kilic nach Vorlage von David Braig, ehe Daniel Bux nach Zuspiel von Jannik Pfänder den Schlusspunkt einer furiosen ersten Halbzeit zum 5:0 setzte (45.+1).

Essingen nimmt Gas raus

Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich das Geschehen dann wieder: „Wir haben nicht mehr so konsequent nach vorne gespielt und etwas Gas rausgenommen, was bei so einem Spielstand auch normal ist“, so Köpf, der sich insgesamt sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft zeigte.

Den Schlusspunkt setzte Daniel Dambacher, der nach einem Pass von Pfänder zum 6:0-Endstand traf (70.).