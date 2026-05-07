TSV Essingen: "Die kann ich ihnen aber gerade nicht gönnen"

– Foto: Y. Le Madon

Spitzenspiel in der Carento-Arena: Der TSV Essingen empfängt mit dem FV Ravensburg einen direkten Konkurrenten im Kampf um Platz drei in der Oberliga. Anpfiff in der Carento-Arena ist um 14.30 Uhr.

Vier Partien sind in der Oberliga noch zu absolvieren. Während im Abstiegskampf wohl erst ganz zum Schluss die letzten Entscheidungen fallen, ist an der Tabellenspitze bereits vieles geklärt. Der VfR Aalen wird nach zweijährigem Gastspiel in der Oberliga als Meister wieder in die Regionalliga zurückkehren, der VfR Mannheim darf als Vizemeister die Relegation bestreiten.

Um den Platz dahinter hat sich inzwischen ein Dreikampf herauskristallisiert: Auf Rang drei steht der TSV Essingen, knapp vor dem FC Nöttingen und dem FV Ravensburg.

Essingen will den dritten Platz behaupten

Der TSV Essingen spielt in seinem dritten Jahr in Deutschlands fünfthöchster Spielklasse eine herausragende Saison – völlig egal, was in den abschließenden vier Spielen noch passiert. Dennoch gibt Köpf ein klares Ziel aus: „Jetzt sind wir schon so lange Dritter, das wollen wir nun auch halten. Es wäre ein toller Erfolg für uns.“

Der 39-Jährige muss in den vergangenen Wochen immer wieder auf einige wichtige Akteure verzichten. Andere müssen der hohen Belastung etwas Tribut zollen: „Einige Jungs würden eigentlich eine Pause brauchen. Die kann ich ihnen aber gerade nicht gönnen. Aber wir sind guten Mutes, dass wir es schaffen können. Wir haben immer wieder gezeigt, dass wir sehr schwer zu bespielen sind. Das wollen wir noch viermal bestätigen.“

Lediglich fünf Niederlagen in den bisherigen 30 Spielen untermauern die Aussagen des Trainers, der beim Spiel gegen den FV Ravensburg wieder etwas mehr Optionen hat als zuletzt in Karlsruhe.

Fehlen werden Yusuf Coban, Patrick Auracher, Julian Biebl, Max Neunhoeffer, Daniel Bux und Jerome Weisheit. Fraglich sind die Einsätze von Steffen Lang und Leon Leuze.

Ravensburg ein Top-Team

Auch der kommende Gegner aus Ravensburg spielt eine gute Saison und könnte mit einem Dreier in Essingen punktemäßig gleichziehen.

Köpf sagt über den FV: „Sie haben eine gute individuelle Klasse, unter anderem mit Jann, Kukic, Kenniche und Daler. Zudem treten sie inzwischen auch mannschaftlich geschlossener auf.“

Inhaltlich gehe es vor allem darum, auf das gefährliche Umschaltspiel der Ravensburger aufzupassen: „Das war vor allem zuletzt beim Spiel in Backnang brutal gut, sie haben immer wieder das Mittelfeld schnell überbrückt.“

Das Hinspiel in Ravensburg endete – trotz langer Essinger Unterzahl – mit einem 1:1. Insgesamt spricht die Bilanz in den bisherigen fünf Oberligaduellen knapp für Ravensburg, das zweimal gewinnen konnte. Zwei Partien endeten remis, einmal siegte der TSV Essingen.

