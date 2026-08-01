TSV Essingen: "Die erste Halbzeit war insgesamt sehr überzeugend"

– Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Mit einer überzeugenden Vorstellung hat der Oberligist TSV Essingen die erste Pokalrunde beim TSV Köngen gemeistert. Unter dem Strich stand ein 6:1. In der kommenden Runde wartet mit dem TSGV Waldstetten der nächste Landesligist.

Früh am Samstagnachmittag nahm die Begegnung auf dem Nebenplatz in Köngen den erwarteten Verlauf: Bereits nach knapp zwei Minuten durfte Neuzugang David Braig über seinen ersten Pflichtspieltreffer im Essinger Trikot jubeln. „Das war super rausgespielt“, sagte Trainer Simon Köpf über den Führungstreffer. Der Oberligist dominierte im Anschluss die Partie deutlich. Bereits nach 16 Minuten nutzte Jannik Pfänder einen Fehler in der Köngener Hintermannschaft und erzielte das 0:2.

Auch in der Folge blieb Essingen auf dem Gaspedal. Köpf zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Wir haben richtig gut gepresst. Die erste Halbzeit war insgesamt sehr überzeugend. Wir haben richtig guten Fußball gespielt. Mit etwas mehr Präzision im letzten Drittel wären sogar noch mehr klare Abschlüsse drin gewesen.“

Bis zur Halbzeit baute Essingen die Führung auf 4:0 aus: In der 36. Minute war es nach einer Hereingabe von Gökalp Kilic ein Eigentor, in der 39. Minute traf Braig zum 0:4.

Essingen schaltet einen Gang zurück

Nach dem Seitenwechsel ließ Essingen etwas nach, wodurch der Landesligist besser ins Spiel kam. Köpf analysierte: „Wir haben dann einen Schritt weniger gemacht. Und dann haben wir gesehen, dass uns dann auch ein Landesligist Probleme bereiten kann.“ In der 76. Minute erzielte Köngen durch Pascal Schwickert das schön herausgespielte 1:4. „Wir haben manche Abläufe nicht mehr so umgesetzt wie besprochen. Wir sind gut beraten, mit vollem Fokus weiterzuspielen, auch wenn wir klar führen.“

Dennoch konnte Essingen in der Schlussphase das Ergebnis noch einmal in die Höhe schrauben: In der 83. Minute traf Erman Kilic per Abstauber zum 1:5 und in der 90. Minute war es Yusuf Coban, der kurz vor dem Sechzehner einen Gegenspieler fein aussteigen ließ und den Ball trocken zum 1:6 in die Maschen drosch. Es war ein schöner Schlusspunkt eines insgesamt starken Auftritts des Oberligisten.

Unter der Woche spielt der TSV in der nächsten Pokalrunde beim Landesligisten TSGV Waldstetten. Köpf blickte schon einmal voraus: „Sie haben ein paar richtig gute Spieler. Im Pokal ist immer alles möglich. Deshalb müssen wir wieder voll da sein. Wir möchten unbedingt gewinnen. Wir wollen im Pokal weit kommen und es besser machen als in den vergangenen beiden Jahren.“