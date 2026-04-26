TSV Essingen: "Die Energie hat gefehlt"

– Foto: Nico Schoch

Früher Rückstand, schnelle Antwort: Der TSV Essingen dreht das Spiel gegen den FC Denzlingen, gewinnt mit 3:2 und knackt damit die 50-Punkte-Marke in der Oberliga.

Drei Änderungen nahm Trainer Simon Köpf im Vergleich zum Auftritt in Hollenbach vor: Patrick Auracher, Alessandro Abruscia und Niklas Groiß standen neu in der Startformation.

Die Partie gegen den so gut wie abgestiegenen FC Denzlingen begann jedoch alles andere als optimal für die Essinger: In der vierten Minute leistete sich Gökalp Kilic einen ungewohnten Ballverlust. Die Gäste schalteten schnell um, und am Ende staubte Kristian Disch zum 0:1 ab.

Essingen bestraft Denzlinger Fehler

Knapp eine Viertelstunde später hatte der TSV den Spielstand aber wieder gedreht: In der zehnten Minute eroberte Erman Kilic tief in der gegnerischen Hälfte den Ball und traf mit etwas Glück zum 1:1. In der 18. Minute war es Jannik Pfänder, der einem Gegenspieler auf der linken Seite die Kugel abluchste, anschließend in den Strafraum marschierte und trocken zum 2:1 abschloss.

Trotz der Führung war Köpf mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden: „Wir hatten nicht die Spannung, die es gebraucht hätte. Die Energie hat gefehlt, wir haben etwas zu locker agiert. Mit Ball war es ordentlich, aber wir hatten defensiv Probleme, Zugriff zu bekommen.“

In der 37. Minute war es Denzlingens Martin Butov, der aus knapp 20 Metern zum 2:2 einschoss. „Für die Zuschauer war es ein schönes Spiel mit vielen Torraumszenen. Für uns Trainer war es nicht so schön“, analysierte Köpf den Spielverlauf in der ersten Halbzeit.

TSV kommt stark aus der Kabine

Kurz nach Wiederanpfiff gingen die Gastgeber erneut in Führung: Erman Kilic verlängerte einen Einwurf in den Lauf von Pfänder, der auf der rechten Seite in den Sechzehner marschierte und ideal für Gökalp Kilic querlegte, der zum 3:2 einschob. „Der Treffer war richtig schön herausgespielt“, so Köpf, der für Pfänder ein Extralob übrig hatte: „Er hat ein Riesenspiel gemacht, war mit der beste Mann auf dem Platz.“

Essingen verpasst die Entscheidung

Im Verlauf der zweiten Halbzeit verpasste es der TSV dann, den Sack zuzumachen. „Wir hatten sehr viele Konterchancen, die wir aber nicht gut ausgespielt haben“, so Köpf.

Allen voran Erman Kilic vergab den vierten Treffer in der 88. Minute, als er völlig allein auf das Tor zulief, sich aber von Torwart Oliver Gümpel den Ball abjagen ließ. So blieb das Ergebnis bis zum Ende eng, und in der Nachspielzeit hatte Denzlingen mit der letzten Aktion noch einmal die Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Schuss strich knapp am Pfosten vorbei.

Unter dem Strich blieb es beim 3:2. Mit diesen drei Punkten hat der TSV Essingen jetzt 52 Punkte nach 29 Spielen auf dem Konto. Am kommenden Samstag ist der TSV zu Gast bei der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC.



