TSV Essingen: "Deshalb warne ich davor"

– Foto: Jonas Maier

Nach zwei Unentschieden zum Auftakt im neuen Jahr gastiert der TSV Essingen in der Oberliga am Samstag um 14 Uhr beim Göppinger SV. Einige Akteure fallen aus, andere wichtige Spieler kehren dagegen zurück.

Richtig unterhaltsam war die Begegnung am vergangenen Wochenende gegen Türkspor Neckarsulm nicht. Während Liebhaber des disziplinierten Spiels gegen den Ball voll auf ihre Kosten gekommen sein dürften, war innerhalb der 90 Minuten für Fans von spektakulären Strafraumszenen kaum etwas geboten.

Köpf mit Selbstkritik

Essingens Trainer Simon Köpf blickt differenziert auf den Auftritt seiner Mannschaft zurück: „Wir hätten im Nachhinein ein paar Sachen im Spiel umstellen können, um vorne mehr Zugriff zu bekommen und mehr Tiefgang zu erzeugen. Aber danach ist man immer schlauer. Den Punkt müssen wir so mitnehmen und jetzt in Göppingen nachlegen.“

Beim Spiel an der Hohenstaufenstraße muss Köpf auf Daniel Schelhorn, Julian Biebl, Yusuf Coban und Manuel Abele verzichten. Blend Etemi könnte eventuell zurückkehren. Außerdem steht Janik Wiedmann nach seiner Sperre wieder zur Verfügung.

Jahresübergreifend hat der TSV Essingen die letzten vier Oberligaspiele unentschieden gespielt. In den vergangenen neun Partien gab es insgesamt sechs Punkteteilungen, nur einmal ging der TSV als Sieger vom Platz. Köpf ordnet die Phase wie folgt ein: „Deshalb warne ich davor, dass wir uns zu sicher fühlen. Es ist einfach schwer, in dieser Liga Siege zu holen. Vieles bewegt sich auf einem ähnlichen Niveau. Es gibt insgesamt sehr viele Unentschieden in der Liga. Wir tun gut daran, hart weiterzuarbeiten, um dann auch mal wieder ein Spiel zu gewinnen.“

Göppingen hat sich gefangen

Am Samstag trifft der TSV auf eine Mannschaft, die sich nach dem Abstieg aus der Regionalliga zunächst sehr schwertat, wieder in der Oberliga anzukommen. Noch vor dem Hinspiel in Essingen am fünften Spieltag wurde der erst im Sommer verpflichtete Trainer Mario Klotz entlassen. Inzwischen hat Gianni Covelli wieder das Traineramt inne und das Team vorerst aus dem Tabellenkeller herausgeführt. Mit vier Siegen in Folge zum Jahresende und zwei Remis in diesem Jahr hat sich der GSV erst einmal auf Platz neun vorgearbeitet.

Köpf sagt über die Göppinger: „Vom Trend her ist es eine absolute Topmannschaft. Sie haben außerordentliche individuelle Klasse. Milisic ist einer der besten Innenverteidiger der Liga, Dicklhuber kann immer noch mit einer Aktion allein ein Spiel entscheiden, Kececi ist ein richtig guter Kicker. Insgesamt ist es eine körperlich starke Mannschaft, die schnell versucht, nach vorne zu kommen und dort dann auch richtig gut Fußball spielen kann.“

Mal wieder 90 Minuten spielen durfte am Samstag Benjamin Dudda. Der 20-Jährige stand bereits in 20 Oberligaspielen für den TSV auf dem Platz. Köpf bescheinigt dem Youngster eine sehr gute Entwicklung: „Er hat an Körperlichkeit dazugewonnen. Es kann noch mehr kommen, aber er macht es schon gut. Außerdem hat er einen richtig guten Torriecher und ist immer gefährlich für jede Mannschaft.“

Sieben Punkte rangiert der TSV momentan vor dem GSV. Und noch eine Statistik kann den Essingern Mut machen: In den ersten zehn Auswärtsspielen der Saison gab es lediglich eine Niederlage. Es riecht also einmal mehr nach einem engen Oberligaspiel, in dem – wie so oft – Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen dürften.