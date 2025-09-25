TSV Essingen: "Dass für ganz oben noch etwas fehlt, wissen wir"

Der TSV Essingen gastiert am Samstag um 14 Uhr in der Oberliga bei der TSG Backnang. Nach der deutlichen Heimniederlage gegen den VfR Mannheim erwartet Trainer Simon Köpf eine Reaktion seiner Mannschaft.

Die 0:6-Pleite am vergangenen Wochenende hat Spuren hinterlassen. Vor heimischem Publikum präsentierte sich der TSV in vielen Bereichen unterlegen. “Wir hatten vor allem mit Ball eine katastrophale Raumaufteilung”, analysiert Köpf. “Wir standen zu oft auf einer Linie, die Abstände zwischen Mittelfeld und Angriff waren viel zu groß.” Auch das Zweikampfverhalten ließ zu wünschen übrig. Der VfR Mannheim agierte deutlich reifer und zeigte dem TSV die Grenzen auf.

Trotz der bitteren Niederlage ist die Essinger Zwischenbilanz positiv. Mit 17 Punkten aus neun Partien steht der TSV auf dem vierten Tabellenplatz. In den vergangenen vier Spielen traf man mit Pforzheim, Aalen und Mannheim auf drei der stärksten Teams der Liga. Das soll sich nun ändern. “Jetzt kommen Gegner auf Augenhöhe. Dass für ganz oben noch etwas fehlt, wissen wir”, sagt Köpf mit Blick auf die kommenden Wochen.

Personallage bleibt angespannt

Verzichten muss Essingen erneut auf mehrere Leistungsträger. Yusuf Coban, Gökalp Kilic, Alessandro Abruscia fallen noch länger aus. Zudem stehen auch Patrick Auracher und Niklas Groiß weiterhin nicht zur Verfügung. Hoffnung besteht dagegen auf ein Comeback von Daniel Bux. Köpf will die Ausfälle nicht als Ausrede gelten lassen: “Natürlich fehlen uns wichtige Spieler – das merkt man. Aber die Jungs, die auf dem Platz stehen, sind gut drauf. Wir wollen jetzt unbedingt wieder punkten.”

Backnang mit Rückenwind

Die TSG Backnang ist seit vier Spielen ungeschlagen und konnte die letzten beiden Heimspiele für sich entscheiden. Mit 12 Punkten liegen die Gastgeber aktuell fünf Zähler hinter dem TSV. Köpf warnt: “Sie sind gut im Flow, schalten nach Ballgewinnen extrem schnell um. Mit Asare haben sie rechts einen Unterschiedsspieler, der richtig Tempo macht. Nach vorne sind sie ohnehin gefährlich.”

Klare Aufgabenstellung

Für das Spiel in Backnang fordert Köpf vor allem eins: “Wir müssen unsere Raumaufteilung verbessern und wieder besser Fußball spielen. Und im Zweikampfverhalten deutlich präsenter sein.”