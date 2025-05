TSV Essingen: "Das zeichnet meine Mannschaft aus"

Zwei Änderungen nahm Trainer Simon Köpf im Vergleich zum Remis in Nöttingen vor: Daniel Bux und Lukas Rösch rückten für Erman Kilic und Besnik Koci in die Startelf. Die Anfangsphase war geprägt von Gelben Karten: Bereits nach 15 Minuten hatte Schiedsrichter Timon Ulrich in der bis dahin keineswegs hart geführten Partie drei Verwarnungen ausgesprochen. Vielleicht auch aufgrund der kurzen Leine des Unparteiischen nahm das Nachbarschaftsduell zunächst nur schwer Fahrt auf. „Ich glaube, es war schon so, dass sich die Spieler nach den vielen Gelben Karten zu Beginn nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe getraut haben“, stellte auch Köpf in seiner Analyse der ersten Halbzeit fest.

Beide Teams tasteten sich eher ab, Torraumszenen blieben absolute Mangelware. Den ersten Abschluss verbuchte Yusuf Coban in der 21. Minute – sein Schuss von der Strafraumkante wurde jedoch geblockt. In der 29. Minute kam es zu einer heiklen Szene, als Gmünds Torwart Yannick Ellermann nach einem kurz geratenen Rückpass in Bedrängnis geriet und mit viel Risiko an der Strafraumkante gegen Niklas Groiß in den Zweikampf ging. Essingen forderte Elfmeter, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. Die einzige nennenswerte Gelegenheit für die Gäste hatte Marvin Gnaase in der 37. Minute, dessen Schuss nach schöner Ablage von Jermain Ibrahim gerade noch verteidigt werden konnte.

Zum zweiten Durchgang kamen die Gastgeber mit viel Energie aus der Kabine. Bereits nach wenigen Sekunden lief Dean Melo nach feiner Vorlage von Rösch allein auf Ellermann zu, doch dieser blieb Sieger im Eins-gegen-eins. In der 55. Minute erlief Rösch einen zu kurzen Rückpass, doch erneut war Ellermann zur Stelle. In der 59. Minute belohnte sich der TSV schließlich für den starken Auftritt nach dem Seitenwechsel: Nach einem Freistoß von Coban gewannen die beiden Essinger Innenverteidiger Patrick Auracher und Blend Etemi nacheinander ihre Kopfballduelle, Rösch vollstreckte per wuchtigem Seitfallzieher zum 1:0.