TSV Essingen: "Das war mit das beste Spiel unter meiner Regie"

Statement-Sieg für den TSV Essingen: Die Mannschaft von Trainer Simon Köpf besiegt im Oberliga-Topspiel den FC Nöttingen mit 6:2. Alle Essinger Treffer fallen im zweiten Durchgang.

Der Essinger Coach veränderte sein Team für die Partie auf dem Essinger Kunstrasen in der Carento-Arena auf zwei Positionen: Niklas Groiß und Patrick Auracher starteten für Benjamin Dudda und Daniel Bux. Taktisch stellte Köpf auf eine Fünferkette um. „Nöttingen spielt mit sehr vielen Offensivspielern und ist nach vorne einfach richtig gut. Wir wollten besseren Zugriff bekommen“, erklärte er. Der Plan ging auf: „Von der ersten Minute an war es ein überragendes Spiel von uns. Wir haben die erste Halbzeit extrem dominiert und müssen eigentlich schon deutlich führen.“

Die erste gute Gelegenheit hatte Groiß, der in der siebten Minute nach Vorarbeit von Janik Wiedmann per Volleyschuss knapp vorbeizielte. Stattdessen trafen die Gäste: In der 16. Minute staubte Tasos Leonidis nach einer Flanke aus kurzer Distanz zum 0:1 ab.

Essingen blieb dominant, spielte druckvoll nach vorne und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten, doch das Glück im Abschluss fehlte. Kurz vor der Pause wurde der Spielverlauf dann völlig auf den Kopf gestellt: Ein langer Ball rutschte durch, und Matej Mijic schob zum 0:2 ein.

Essingen dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel hätte Nöttingens Salvatore Catanzano in der 58. Minute sogar auf 0:3 erhöhen können, doch Torwart Jerome Weisheit parierte stark mit dem Fuß. Dann folgte der Startschuss zu einer denkwürdigen Aufholjagd.

In der 60. Minute setzte sich Wiedmann nach einem Eckball im Luftduell durch und traf zum 1:2. Nur Sekunden nach dem Wiederanstoß eroberte Julian Biebl den Ball, und Erman Kilic vollendete den Gegenangriff mit einem herrlichen Schuss in den Winkel zum 2:2. Der TSV war nun nicht mehr zu stoppen. Drei Minuten später flankte Leon Leuze mit viel Gefühl, und Groiß köpfte zum 3:2 ein. Fünf Minuten danach erhöhte Dudda nach Kopfballvorlage von Auracher auf 4:2.

Essingen spielte sich in einen Rausch: Wieder Kilic traf in der 72. Minute mit einem Flachschuss zum 5:2 und setzte in der 84. Minute mit seinem dritten Treffer nach starker Vorlage von Besnik Koci den Schlusspunkt zum 6:2.

„Die zweite Halbzeit war ein Spiegelbild der ersten – nur dass wir diesmal die Tore gemacht haben. Das war mit das beste Spiel unter meiner Regie, einfach bockstark. Der Sieg geht auch in der Höhe völlig in Ordnung“, lobte Köpf seine Mannschaft.

Mit diesem Highlightsieg springt der TSV Essingen auf Platz drei und reist kommende Woche mit breiter Brust zum SSV Reutlingen an die Kreuzeiche.