TSV Essingen: "Das war ein brutal wichtiger Sieg"

Trainer Simon Köpf nahm im Vergleich zum 3:0-Derbysieg gegen die Normannia drei personelle Änderungen vor: Besnik Koci, Erman Kilic und Jannik Pfänder rückten neu in die Startelf. Bereits nach zwei Minuten hatte Dean Melo die gute Gelegenheit, nach feinem Pass von Yusuf Coban wurde sein Schuss auf das lange Eck gerade so geblockt.

In der Folge übernahm der TSV mehr und mehr das Kommando – der Ausgleich lag in der Luft. „Wir haben das Spiel nach dem Rückstand komplett dominiert, richtig guten Fußball gespielt und eine Chance nach der anderen herausgespielt“, lobte Köpf.

Die Gastgeber, die den Klassenerhalt bereits sicher haben, wurden erstmals nach rund zehn Minuten gefährlich: Eine scharfe Flanke von rechts fand nur knapp keinen Abnehmer. In der 20. Minute ging Oberachern in Führung: Maximilian Weiß setzte sich über die linke Seite durch und bediente Marin Stefotic, der zum 1:0 einschoss.

So fischte Torwart Mark Redl in der 26. Minute einen Schuss von Coban stark aus dem Eck. Kurz vor der Pause eroberte Niklas Groiß tief in der gegnerischen Hälfte den Ball und legte ideal quer zu Melo – doch dem misslang der erste Kontakt, sodass die große Chance verpuffte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fand ein Chipball von Coban den durchstartenden Janik Wiedmann, dessen Hereingabe Groiß knapp verpasste.

Nach dem Seitenwechsel bot sich die nächste Riesengelegenheit: Melo scheiterte aus kurzer Distanz erneut an Redl. In der 71. Minute dann beinahe das 2:0 für Oberachern – Luca Fritz traf nach einem Konter aber nur den Pfosten.

Köpf reagierte und brachte frische Offensivkräfte – mit Erfolg. In der 78. Minute leitete der gerade eingewechselte Daniel Bux per Hacke ein, Tim Seifert marschierte über die rechte Seite und legte quer in die Mitte. Lukas Rösch ließ den Ball clever passieren, und Melo schob aus kurzer Distanz zum 1:1 ein.

Ein Wermutstropfen: Seifert musste kurz darauf verletzt vom Platz. Doch auch sein Ersatz, Tim Ruth, setzte entscheidende Akzente. In der 87. Minute gewann Ruth nach einem langen Ball von Patrick Auracher das Kopfballduell – Rösch nahm die Kugel mit seinem rechten Fuß direkt und hämmerte den Ball sehenswert zum umjubelten 2:1 unter die Latte.

In den Schlussminuten ließ der TSV nichts mehr anbrennen und brachte den wichtigen Auswärtssieg souverän über die Zeit. Entsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Köpf: „Wir haben das Spiel völlig verdient gedreht – auch dank unserer überragenden Einwechselspieler. Heute bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. Das war ein brutal wichtiger Sieg.“

Mit diesem Erfolg macht der TSV Essingen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt – und könnte am kommenden Freitag in Backnang möglicherweise bereits alles klar machen.